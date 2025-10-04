  1. دین و اندیشه
از شهر خدا تا مدینه پیامبر(ص)؛ ارائه الگویی برای شهر امروز

نشست تخصصی با عنوان «از شهر خدا تا مدینه پیامبر(ص)؛ ارائه الگویی برای شهر امروز» به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و با حضور اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با عنوان «از شهر خدا تا مدینه پیامبر(ص)؛ ارائه الگویی برای شهر امروز» به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و با حضور اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، ابوالفضل خوش‌منش، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، و محمود عرب اسماعیلی، رئیس گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیری نشست بر عهده عبدالعلی آراسته، پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است.

این نشست روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، سالن کتابخانه (واقع در خیابان شهید مطهری، نبش خیابان شهید مفتح) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک skyroom.online/ch/csir.ut/ut به صورت مجازی در برنامه شرکت کنند.

