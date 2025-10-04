به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با عنوان «از شهر خدا تا مدینه پیامبر(ص)؛ ارائه الگویی برای شهر امروز» به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و با حضور اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، ابوالفضل خوش‌منش، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، و محمود عرب اسماعیلی، رئیس گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیری نشست بر عهده عبدالعلی آراسته، پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است.

این نشست روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، سالن کتابخانه (واقع در خیابان شهید مطهری، نبش خیابان شهید مفتح) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک skyroom.online/ch/csir.ut/ut به صورت مجازی در برنامه شرکت کنند.