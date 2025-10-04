به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» دوشنبه چهاردهم مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن شماره ۸ باغ کتاب برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» به دبیری علیرضا قزوه و به منظور جلب توجه جامعه و نیکوکاران به مشکلات بیماران پروانه‌ای از رهگذر زبان شعر برگزار می‌شود. انجمن «ای‌بی» ایران، مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما، معاونت حقوقی و امور مجلس و همچنین استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این رویداد نقش دارند.

اهداف برگزاری جشنواره شعر «پروانگی»

انجمن «ای‌بی» ایران در راستای فعالیت‌های فرهنگی هنری و همچنین سیاست‌های کلی خانه «ای‌بی» در توسعه فرهنگ اجتماعی در مواجهه و برخورد با کودکان بیمار به ویژه مبتلایان به بیماری پروانه‌ای، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» کرده است.

محور اشعار این جشنواره «اصلاح کنش‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ‌های رفتاری»، «جلوگیری از موانع در جریان تحصیل بیماران پروانه‌ای»، «فرهنگ‌ اجتناب و جلوگیری از وصلت‌های فامیلی»، «تقدیر از خانواده‌ بیماران»، «بررسی تحریم‌های ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامتی بیماران مظلوم پروانه‌ای»، «آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی بیماران پروانه‌ای» و ... است.

فراخوان این جشنواره آذرماه سال ۱۴۰۳ بدون درنظر گرفتن محدودیت سنی و جغرافیایی در قالب‌های شعر کلاسیک، نو (نیمایی)، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در بخش‌های فارسی و زبان‌های خارجی منتشر شده بود. مجموعا ۶۷۴ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که غیر از ایران از کشورهایی نظیر هند، پاکستان، بنگلادش، فلسطین، ترکیه، بحرین و سوریه، اشعاری به زبان‌های انگلیسی، اردو، ترکی و عربی به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

معرفی ۳۰ برگزیده در اختتامیه

در این دوره از جشنواره بین‌المللی شعر پروانگی، در مجموع ۳۰ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی خواهند شد که از میان آنها ۱۰ نفر از شاعران مبتلا به بیماری پروانه‌ای و ۵ نفر نیز از کشورهای ترکیه، سوریه، هند و افغانستان خواهند بود. تیم داوری نخستین جشنواره پروانگی شامل داورانی از ایران، هند، پاکستان و عراق بوده است.

در اختتامیه این جشنواره ضمن معرفی برگزیدگان این دوره و اهدای جوایز به آنان، اشعار برگزیده توسط شاعران قرائت خواهد شد.

