به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مردمنهاد حمایت از بیماران پوستی خاص یا «خانه ایبی» با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره بیماری پروانهای، ۳ کتاب را منتشر و عرضه کرده است.
«این خانه روشن است» به قلم ندا جلیلیان صادقی میلان اثری است که به روایت زندگی چند بیمار پروانهای میپردازد. نویسنده در این اثر ضمن معرفی بیماری پروانهای، وجود امید به زندگی را در میان این بیماران علیرغم وجود دشواریهای فراوان بیان میکند.
«شعر پروانگی» دیگر اثری است که توسط خانه ایبی راهی بازار کتاب شده است. این کتاب شامل اشعار برگزیده همایش بینالمللی «شعر پروانگی» است که با هدف توسعه فرهنگ اجتماعی و استفاده از ظرفیت و جایگاه والای شعر در سطح ملی، چاپ و منتشر شده است.
سومین کتاب منتشر شده توسط خانه ایبی، «پرواز پروانهها» نام دارد که توسط احمد رئیسی و بر اساس روایتهای از زندگی مهدی پرویزی و زهرا پرویزی، خواهر و برادر دوقلوی نخبه پروانهای، نوشته شده است.
