به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ایبی ایران بهعنوان یک انجمن مردم نهاد در راستای فعالیتهای فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگ اجتماعی در مواجهه با بیماری پروانهای و نیز استقبال گسترده و کم سابقه شاعران داخلی و خارجی در نخستین نوبت این جشنواره، با همکاری مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صداوسیما و معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین جشنواره بینالمللی شعر پروانگی را برگزار میکند.
هدف از برگزاری این جشنواره استفاده از ظرفیت و جایگاه والای شعر در توسعه فرهنگی روابط اجتماعی در سطح ملی، بهرهبرداری از ظرفیت گروههای نخبگانی و اجتماعی در فرهنگسازی و مسئولیتپذیری مردمی و جریانسازی و راهنمایی خیرین و نیکوکاران در مساعدت نسبت به بیماری سخت است.
از موضوعات و محورهای جشنواره میتوان به اصلاح کنشهای اجتماعی و ترویج فرهنگهای رفتاری، جلوگیری از موانع عمومی و دولتی در جریان تحصیل بیماران مبتلا و سایر ناهنجاریها و باوردهای اشتباه جامعه نسبت به این بیماران، توسعه فرهنگی اجتناب و جلوگیری از وصلتهای فامیلی (چراکه اصلیترین عامل این بیماری ازدواجهای فامیلی گزارش شده است)؛ تقدیر از مادران، پدرن و خانواده بیماران که با وجود تمام سختیهای طاقتفرسا با عشق، صبر و تحمل از فرزندان مراقبت میکنند، بررسی تحریمهای ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامتی بیماران مظلوم پروانهای که سالهاست با آن دست به گریبان هستند؛ واگویه مادران و پدران در مواجهه با بیماری و مقابله عاطفی با تحریمها، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی پیش روی بیماران پروانهای و خانوادههایشان، اقدامات و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی خانه ایبی در تمام شئون زندگی بیماران و خانوادههایشان که در تمام دنیا مشابه چنین خدماتی وجود ندارد و آگاهی بخشی از ژنتیکی بودن بیماری پروانهای و عدم امکان سرایت به دیگران اشاره کرد.
شاعران بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی و جغرافیایی میتوانند آثار خود را برای داوری به دبیرخانه ارسال کنند. قالب اشعار مورد نظر این رویداد شامل کلاسیک، نو و نیمایی، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در دو بخش فارسی ویژه شاعران پارسی زبان ایران و سایر کشورها در زبانهای انگلیسی، عربی، ترکی، اردو و دیگر زبانها خواهد بود.
جشنواره در دو دسته ویژه بیماران پروانهای و خانواده آنها و نیز سایر شاعران تقسیمبندی میشود که به ۱۰ نفر نخست برگزیدگان هر دسته توسط هیئت داوران جوایزی تعلق میگیرد.
همچنین آثار برگزیده در روز جشنواره توسط شاعر قرائت و نیز در کتابی با همین عنوان به چاپ خواهد رسید، ضمن اینکه در قالب آلبوم موسیقی با استفاده از خوانندگان و آهنگسازان مطرح به تولید خواهد رسید.
زمان ارسال آثار از روز جمعه ۲۵ اردیبهشت آغاز میشود و تا ۳۱ تیرماه ادامه خواهد داشت. در خلال داوری زمان و محل برگزاری اعلام میشود.
به بیست نفر برگزیده این جشنواره ۱۰۰ میلیون ریال و به ده نفر برگزیده از فرزندان پروانهای و خانوادهها ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.
