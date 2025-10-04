به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت مصدومیت اوستون اورونوف به گونهای است که هنوز شرایط بازی ۹۰ دقیقهای را ندارد. هافبک ازبکستانی پرسپولیس که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته، در دیدار مقابل گلگهر سیرجان از دقیقه ۸۷ وارد زمین شد تا به تدریج شرایط بازی را به دست بیاورد.
با این حال، با توجه به در پیش بودن بازیهای دوستانه تیم ملی ازبکستان در پنجره فیفادی مهرماه مقابل کویت و اروگوئه، اورونوف در آستانه دعوت به اردوی تیم ملی کشورش قرار دارد اما کادر پزشکی پرسپولیس توصیه اکید کرده است که او به دلیل شرایط جسمانی فعلی، از فشار آوردن به بدن خود و شرکت در این دیدارها خودداری کند.
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ازبکستان تصمیم دارد پس از دیدار برابر کویت، هدایت تیم ملی را به فابیو کاناوارو، سرمربی نامدار ایتالیایی، بسپارد و انتظار میرود او در برنامههای آیندهاش روی تواناییهای اورونوف حساب ویژهای باز کند.
طبق برنامه اعلامشده، تیم ملی ازبکستان ۱۷ مهرماه به مصاف کویت میرود و سپس در تاریخ ۲۱ مهرماه مقابل اروگوئه دیدار خواهد کرد.
