علیرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رقابت‌های کشتی استعدادهای برتر نونهالان استان همدان اظهار کرد: رقابت‌های کشتی آزاد استعدادهای برتر نونهالان استان همدان با هدف کشف و معرفی چهره‌های شاخص، به میزبانی سالن تختی شهرستان ملایر برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۷۰ کشتی‌گیر از شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، اسدآباد، تویسرکان و دیگر مناطق استان برگزار شد و در پایان، تیم همدان بر سکوی نخست ایستاد، ملایر دوم شد و تیم نهاوند مقام سوم را به دست آورد.

دبیر هیئت کشتی استان همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در وزن ۳۵ کیلوگرم محمد جلالوند از نهاوند، وزن ۳۸ کیلوگرم محمدرضا حسنی از همدان، وزن ۴۱ کیلوگرم مهیار عابدی از همدان، وزن ۴۴ کیلوگرم میرعلی فرامرزی از اسدآباد، وزن ۴۸ کیلوگرم امیرحسن لشینی از ملایر، وزن ۵۲ کیلوگرم ماهان معتمدی‌فر از نهاوند و وزن ۵۷ کیلوگرم محمدعلی محمدی از ملایر عنوان قهرمانی را کسب کردند.

کرمی خاطرنشان کرد: در اوزان سنگین‌تر نیز، وزن ۶۲ کیلوگرم امیررضا اسماعیل‌بیگی از تویسرکان، وزن ۶۸ کیلوگرم امیرعباس زینعلی از ملایر، وزن ۷۵ کیلوگرم ایلیا احمدوند از نهاوند، وزن ۸۵ کیلوگرم محمدصالح کریمی از همدان و وزن ۱۰۰ کیلوگرم امیرمحمد زند از همدان برترین شدند.

به گفته وی، نفرات برتر این رقابت‌ها اواخر مهرماه در مسابقات کشتی آزاد استعدادهای برتر نونهالان کشور که به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت.