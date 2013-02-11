همدان در مسابقات سوارکاری استقامت کشور نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست هیئت جودوی همدان از برگزاری مسابقات قهرمانی استان در رده سنی نونهالان و نوجوانان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و یادمان دو جودوکار فقید استان خبر داد و گفت: نونهالان و نوجوانان جودوکار برتر همدان معرفی شدند.

جلال نصرپورافزود: در این رقابت‌ها 160 جودوکار در قالب 9 تیم شامل خانه جودو همدان سه تیم، کارگران همدان، نیروی انتظامی همدان، هیئت تویسرکان، سپاه تویسرکان، بخش سید شهاب تویسرکان، هیئت نهاوند و هیئت قروه درجزین حضور داشتند.

وی عنوان کرد: در رده نونهالان که 70 جودوکار با یکدیگر مبارزه کردند در نهایت در وزن 34 کیلوگرم رضا بیات از سپاه تویسرکان، 38 کیلوگرم خشایار شهابی از خانه جودو همدان، 42 کیلوگرم کوروش عدالتی از خانه جودو همدان، 46 کیلوگرم علیرضا فعله‌گری از کارگران همدان، 50 کیلوگرم علی قاسمی از خانه جودو همدان، 55 کیلوگرم عرفان جهانی از سید شهاب تویسرکان، 60 کیلوگرم علی روستایی سپاه تویسرکان و در مثبت 66 کیلوگرم پویا کرم بیگی از نهاوند قهرمان شدند.

وی در ادامه با اشاره به حضور بیش از 90 جودوکار در رده سنی جوانان یادآور شد: در رده سنی جوانان 46 کیلوگرم علی عبدالملکی و 50 کیلوگرم علی میرزایی هر دو از سپاه تویسرکان، 55 کیلوگرم محسن رسولی از خانه جودو همدان، 60 کیلوگرم فرهاد ملکی از نهاوند، 66 کیلوگرم امیرحسین شکری، 73 کیلوگرم محمدرضا قنصوریان، 81 کیلوگرم محمد جلیلی هر سه از خانه جودو همدان، 90 کیلوگرم علیرضا سرمدی و در وزن مثبت 90 امیر کریمی هر دو از نیروی انتظامی همدان موفق شدند در اوزان مختلف به عنوان نخست این رقابت‌ها دست یابند.

برتری پاس همدان مقابل برق شیراز

تیم فوتبال پاس همدان در چارچوب لیگ دسته اول باشگاههای کشور در گروه ب در مقابل برق شیراز به پیروزی دست یافت.

این مسابقه در ورزشگاه شهدای قدس همدان و با حضور بیش از یک هزار تماشاگر برگزار شد که در این مسابقه پاس همدان با یک گل میهمان خود برق شیراز را بدرقه کرد.

محسن پور حاجی در دقیقه 58 بازی تک گل این مسابقه را به ثمر رساند.

تیم پاس با این برد همچنان با 32 امتیاز در پایان هفته 19 این مسابقات در رده پنجم این مسابقات باقی ماند.

تیم فوتبال الوند نیز با کسب مساوی یک بر یک در مقابل تیم میزبان خود مس رفسنجان با 35 امتیاز در رده دوم گروه الف باقی ماند.

تیم نونهالان زیر 10 سال نهاوند قهرمان مسابقات تنیس روی میز استان شد

در مسابقات تنیس روی میزنونهالان استان همدان که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در همدان برگزار شد سه تن از تنیس بازان شهرستان نهاوند با کسب عناوین اول تا سوم مقام اول تیمی را از آن شهرستان نهاوند کردند.

این مسابقات در دو رده سنی نوجوانان ونونهالان در شهر همدان برگزار شد که در گروه سنی نونهالان سه نفر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی موفق شدند به ترتیب عناوین اول تا سوم این رده را از آن خود کنند .

در این مسابقات که 70 نفر از سراسر استان در رده سنی نونهالان حضور داشتند محمد امین شجاعیان، پویا مجیدی و امیر محمد سیف از نهاوند به ترتیب اول تا سوم شدند و یکی دیگر از اعضای تیم این شهرستان موفق شد مقام چهارم را بدست آورد.

با کسب این مقامها تیم شهرستان نهاوند در رده سنی نونهالان با امتیاز بالا مقام اول این دور از مسابقات را بدست آورد.

16 سالن ورزشی در ملایر ساخته می شود

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان گفت: 16 سالن ورزشی با اعتبار 45 میلیارد ریال در شهرستان ملایر در دست اجرا و تکمیل است.

ابراهیم امینی فرد افزود: احداث 20 سالن ورزشی در ملایر از مصوبات هیئت دولت است که عملیات اجرایی 16 سالن تاکنون تکمیل شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد، چهار سالن ورزشی بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

امینی فرد ادامه داد: در مجموع 39 طرح سالن ورزشی در استان همدان هم اکنون در دست اجرا است.

وی بیان داشت: در دهه فجر امسال هشت سالن ورزشی و 322 کلاس درس و اتاق با اعتبار 85 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

همدان نایب قهرمان سوارکاری استقامت کشور شد

تیم همدان عنوان نایب قهرمانی سومین رویداد ملی رشته سوارکاری در ماده استقامت را به خود اختصاص داد.

این دوره از رقابت ها به مدت سه روز به میزبانی کرمان برگزار شد که در آن سوارکاران در سه ماده 80 کیلومتر تیمی، 80 کیلومتر انفرادی و 60 کیلومتر انفرادی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در بخش تیمی این مسابقات اصفهان قهرمان شد و تیم همدان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و سمنگان سیرجان سوم شد.

در بخش انفرادی و در ماده 80 کیلومتر، زمان جمالی از استان اصفهان با اسب حکیم قهرمان شد، رحیم مرادی دیگر عضو تیم اصفهان هم با اسب ژاندارک در رده دوم ایستاد و رتبه سوم به بهنام کرمی از استان همدان با اسب فولاد مقام سوم را کسب کرد.

چهارمین رویداد ملی سواری استقامت و فینال رقابتهای لیگ سواری استقامت در سال 1391 نیمه دوم اسفند ماه امسال در باشگاه سمنگان در شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد.

کبودراهنگ قهرمان مسابقات پرس سینه همدان شد

تیم کبودراهنگ با 170 امتیاز قهرمان مسابقات پرس سینه همدان شد.

مسابقات پرس سینه قهرمانی استان گرامیداشت دهه فجر با شرکت 220 ورزشکار از شهرهای کبودراهنگ، ملایر، اسدآباد، فامنین، تویسرکان، رزن، لالجین و همدان در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد و در پایان نفرات برتر در اوزان مختلف معرفی شدند.

در این رقابت‌ها تیم‌ سبلان همدان با 56 امتیاز نایب قهرمان شد و خیبر تویسرکان با 52 امتیاز در جای سوم ایستاد.

در بخش انفرادی و رده نوجوانان نیز اشکان صانعی، سجاد زارعی، پیمان عبدی، محمد امیربیگی، سبحان شیخ‌علی، علی صابرترابی، علیرضا فراهانی، عارف عبداللهی و علی آهنگری در اوزان مختلف اول شدند.

در رده جوانان، کاظم اسکندری، محمد شیخ‌زاده، سید مجید حسینی، فرشید جعفری، پیمان ترک، یوسف امیری، حسن شهبازی، زهیر زندعباس‌آبادی و فاضل الوندی اول شدند.

در رده بزرگسالان نیز سید کمال‌الدین شفایی، محمد رادمهر، سجاد سلیمانی، علیرضا یوسفی، اقبال محمدپور، حامد ظاهری، آرش زمانیان و محمدرضا کرم‌جوزانی نفرات برتر شدند.

در پایان این رقابت ها به تیم ها و قهرمانان برتر جوایزی اهدا شد.

49 مدرسه تخصصی ورزش در همدان فعال است

معاون تربیت بدنی و سلامت استان همدان از فعالیت 49 مدرسه تخصصی ورزش در 10 ماهه امسال در همدان خبر داد.

عبدالله جعفری عنوان کرد: 49 مدرسه تخصصی ورزش در مناطق 19 گانه استان با هدف به کارگیری توانایی بالقوه دانش آموزان فعاایت می کند.

وی اظهارکرد: در سال گذشته 16 آموزشگاه تخصصی ورزش در همدان حداث شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

جعفری بیان کرد: این مدارس در 14 رشته والیبال، تنیس روی میز، فوتسال، بسکتبال، دو و میدانی، فوتبال، هندبال، شنا، ژیمناستیک، بدمینتون، کشتی، شطرنج، باستانی و تکواندو فعالیت می کنند که والیبال توسط 13 آموزشگاه، تنیس روی میز توسط هشت آموزشگاه، فوتسال توسط شش آموزشگاه، بسکتبال توسط شش آموزشگاه، دوومیدانی توسط سه آموزشگاه، فوتبال توسط سه آموزشگاه، هندبال توسط سه آموزشگاه، شنا توسط دو آموزشگاه، ژیمناستیک توسط دو آموزشگاه، بدمینتون توسط یک آموزشگاه، کشتی توسط یک آموزشگاه، شطرنج توسط یک آموزشگاه، باستانی توسط یک آموزشگاه و تکواندو توسط یک آموزشگاه آموزش داده می شوند.

وی عنوان کرد: از 49 آموزشگاه فعال در زمینه مدرسه ورزش، 25 آموزشگاه در مقطع ابتدایی، 12 آموزشگاه در مقطع راهنمایی و 12 آموزشگاه در مقطع متوسطه فعال است.