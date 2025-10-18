  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

اعزام تیم کشتی آزاد نونهالان هرمزگان به رقابت‌های استعدادهای برتر کشور

بندرعباس ـ تیم کشتی آزاد نونهالان استان هرمزگان با ترکیبی از استعدادهای برتر و آینده‌دار برای حضور در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور عازم مشهد مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه تیم کشتی آزاد نونهالان استان هرمزگان در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای هیئت کشتی استان و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نوظهور، راهی رقابت‌های استعدادهای برتر کشور در مشهد مقدس شد.

نونهالان هرمزگانی پس از گذراندن مراحل انتخابی و پشت سر گذاشتن اردوهای فشرده تمرینی با انگیزه‌ای بالا و آمادگی کامل به این رقابت‌ها اعزام شدند.

در ترکیب این تیم چهره‌هایی چون هادی رحیمی در وزن ۳۵ کیلوگرم، سپهر اسدی در ۳۸ کیلوگرم، محمدمهدی طاهری در ۴۱ کیلوگرم و حسین خوشنودی در وزن ۴۴ کیلوگرم حضور دارند.

همچنین مهیار رمضانی‌مقام در ۴۸ کیلوگرم، محمدرضا جوذری در ۵۲ کیلوگرم، محمدسپهر سلطانی در ۵۷ کیلوگرم و ایلیا حسن‌پور در ۶۲ کیلوگرم نمایندگان دیگر هرمزگان در این میدان ملی هستند.

در اوزان بالاتر نیز رهام احمدیان ۶۸ کیلوگرم، آیدین بازدار ۷۵ کیلوگرم، معراج خادمی‌پور ۸۵ کیلوگرم و سبحان پورملایی ۱۰۰ کیلوگرم تیم هرمزگان را همراهی می‌کنند.

مربیگری این تیم بر عهده محمد غلامپور و وحید فتحی‌نیا است و رشید توحیدی نیز به عنوان سرپرست کاروان نونهالان هرمزگان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

