به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه تیم کشتی آزاد نونهالان استان هرمزگان در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای هیئت کشتی استان و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نوظهور، راهی رقابت‌های استعدادهای برتر کشور در مشهد مقدس شد.

نونهالان هرمزگانی پس از گذراندن مراحل انتخابی و پشت سر گذاشتن اردوهای فشرده تمرینی با انگیزه‌ای بالا و آمادگی کامل به این رقابت‌ها اعزام شدند.

در ترکیب این تیم چهره‌هایی چون هادی رحیمی در وزن ۳۵ کیلوگرم، سپهر اسدی در ۳۸ کیلوگرم، محمدمهدی طاهری در ۴۱ کیلوگرم و حسین خوشنودی در وزن ۴۴ کیلوگرم حضور دارند.

همچنین مهیار رمضانی‌مقام در ۴۸ کیلوگرم، محمدرضا جوذری در ۵۲ کیلوگرم، محمدسپهر سلطانی در ۵۷ کیلوگرم و ایلیا حسن‌پور در ۶۲ کیلوگرم نمایندگان دیگر هرمزگان در این میدان ملی هستند.

در اوزان بالاتر نیز رهام احمدیان ۶۸ کیلوگرم، آیدین بازدار ۷۵ کیلوگرم، معراج خادمی‌پور ۸۵ کیلوگرم و سبحان پورملایی ۱۰۰ کیلوگرم تیم هرمزگان را همراهی می‌کنند.

مربیگری این تیم بر عهده محمد غلامپور و وحید فتحی‌نیا است و رشید توحیدی نیز به عنوان سرپرست کاروان نونهالان هرمزگان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.