همدان قهرمان مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان شد

حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی استان کشتی آزاد بزرگسالان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی استان کشتی آزاد بزرگسالان به مدت ۲ روز در سالن ۶ هزار نفری انقلاب همدان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها کشتی‌گیران شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد و فامنین با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: همدان با ۱۸۷ امتیاز، نهاوند با ۱۵۰ و تویسرکان با ۱۴۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

یاری خاطرنشان کرد: همچنین تیم‌های ملایر با ۱۲۸ امتیاز، اسدآباد ۱۰۴ امتیاز و فامنین ۶۸ امتیاز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

وی با بیان اینکه مسابقات قهرمانی استان در تمام رده‌ها برگزار شده است، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی که از ابتدا در هیئت کشتی داشتیم توانستیم در تمامی رده‌های سنی مسابقات قهرمانی استان را برگزار کنیم.

رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: با برگزاری مسابقات متعدد در رده‌های سنی مختلف توانستیم در رقابت‌های مختلف کشوری همچون مسابقات المپیاد استعدادهای برتر مدال‌های خوبی را کسب کنیم.

یاری با بیان اینکه حرکت خوبی در کشتی استان همدان ایجاد شده است، گفت: خوشبختانه کشتی استان همدان از روزهای افول خود فاصله گرفته و روز به روز شاهد پیشرفت این رشته ورزشی که سابقه دیرینه در همدان دارد هستیم.

وی افزود: شهرستان‌های ملایر و نهاوند دو قطب کشتی استان در کنار سایر شهرستان‌های ما امروز بسیار فعال شده و حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و به زودی شاهد درخشش کشتی‌گیران استان بیش از پیش در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.