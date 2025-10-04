پلیس:کاهش ۱۹ درصدی سرقت و ۲۹ درصدی تصادفات فوتی در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، با تبریک این هفته به خبرنگاران و مردم گفت: هفته فراجا تنها متعلق به پلیس نیست، بلکه هفته‌ی همه مردم است، چراکه همراهی و پشتیبانی مردم و رسانه‌ها عامل موفقیت مأموریت‌های پلیس در برقراری نظم و امنیت است.

وی با بیان اینکه هفته فراجا امسال با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» آغاز شده است، افزود: از روز جمعه برنامه‌های این هفته با حضور در نمازهای جمعه سراسر کشور و برپایی میز خدمت شروع شد و تا پنج‌شنبه با بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدماتی ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از اجرای طرح‌های متنوعی در حوزه خدمات‌رسانی خبر داد و گفت: ساعت کاری مراکز شماره‌گذاری و پلیس +۱۰ افزایش یافته و خودروهای توقیفی نیز با ۲۰ درصد تخفیف در هزینه پارکینگ ترخیص می‌شوند.

القاصی‌مهر با اشاره به بخشی از عملکرد پلیس در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این مدت، سرقت‌ها ۱۹ درصد کاهش و ۷۴ درصد از سرقت‌ها کشف شده است. همچنین، ۸۱ درصد کاهش در شرارت‌ها و ۷۴ درصد افزایش در برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر ثبت شده است. وی از کشف بیش از ۶ تُن مواد مخدر و ۶۰۰ قبضه سلاح غیرمجاز در حوزه شرق استان خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در افزایش احساس امنیت عمومی داشته است.

به گفته وی، در بخش مبارزه با قاچاق کالا نیز افزایش ۶۰ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته رقم خورده است.

القاصی‌مهر با اشاره به کاهش ۲۹ درصدی تصادفات فوتی و ۷ درصدی تصادفات جرحی گفت: این موفقیت نتیجه همکاری مردم و نظارت دقیق همکاران پلیس راهور است.

وی از جمع‌آوری بیش از ۵۰ هزار تبعه غیرمجاز از سطح شرق استان و انتقال آنان به اردوگاه‌های مرزی خبر داد و تأکید کرد: اتباع غیرمجاز می‌توانند پیش از اجرای طرح‌ها، خود را معرفی کرده و از کشور خارج شوند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با اراذل و اوباش تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند آرامش عمومی را بر هم بزنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های نزاع و اختلافات محلی در کلانتری‌ها با تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی پلیس به سازش و مصالحه منتهی شده است.

القاصی‌مهر در پایان ضمن تقدیر از همراهی رسانه‌ها و مردم گفت: پلیس در کنار مردم و از جنس مردم است و آسایش و آرامش خود را فدای امنیت جامعه خواهد کرد.