آخرین وضعیت مصدومان حادثه سقوط اتوبوس به دره در جاده فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ۱۱ مهرماه یک اتوبوس مسافربری در جاده فیروزکوه به دره سقوط کرد و در این حادثه حداقل ۴ نفر جان باختند.

سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرد که ۳۳ نفر مصدوم شده‌اند و علت اولیه حادثه، خواب‌آلودگی و خستگی راننده بوده است.

بیست و یک نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه امین‌آباد فیروزکوه، به بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه منتقل شدند.

بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد، پس از پذیرش بیماران، بیمارستان در وضعیت کد بحران قرار گرفت. تیم‌های تخصصی، شامل جراحی، بیهوشی، داخلی و دیگر گروه‌های پزشکی، به مصدومان رسیدگی کردند و اقدامات درمانی فوری برای همه مجروحان انجام شد.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی است، که چهار مصدوم در وضعیت وخیم‌تر، پس از اقدامات تشخیصی اولیه و پایدارسازی، با آمبولانس به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند تا خدمات تکمیلی دریافت کنند، در حالی که یک نفر به مرکز فاطمه زهرا در تهران ارجاع داده شد.

۱۶ مصدوم دیگر همچنان در بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه تحت درمان هستند و وضعیت عمومی آنان پایدار و رضایت‌بخش گزارش شده است.