ابوالفضل زمانی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور دماوند فیروزکوه خبر داد و گفت: در این حادثه چهار نفر جان باختند و ۱۳ نفر از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

زمانی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: این اتوبوس که از ساعت ۱۲ شب از قزوین به مقصد میدان آرژانتین تهران حرکت کرده و سپس عازم سوادکوه مازندران بوده، در محدوده سیدآباد دچار سانحه شد.

وی علت وقوع حادثه را خواب‌آلودگی راننده عنوان کرد و افزود: محل وقوع سانحه نه نقطه بحرانی و نه حادثه‌خیز بوده و تاکنون سابقه مشابهی در این محدوده نداشتیم؛ بنابراین عامل اصلی، غفلت راننده تشخیص داده شده است.

زمانی‌نژاد ادامه داد: در این اتوبوس ۳۲ مسافر حضور داشتند که متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست دادند. ۱۳ مصدوم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند و چهار نفر از مصدومان وخیم‌تر نیز با بالگرد اعزام شدند. خوشبختانه حال بیشتر مصدومان در شرایط پایدار قرار دارد.

فرماندار فیروزکوه همچنین با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی، انتظامی، اورژانس، هلال‌احمر و آتش‌نشانی در محل حادثه گفت: در کمتر از ۴۰ دقیقه عملیات امداد و انتقال مصدومان انجام شد و هم‌اکنون شرایط منطقه به حالت عادی بازگشته است.