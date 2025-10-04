  1. هنر
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

حیدو هدایتی با ۲ گروه دیگر به فستیوال «کاوان» قشم پیوستند

تعدادی از خوانندگان و گروه های شناخته شده عرصه موسیقی نواحی و موسیقی تلفیقی در فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» جزیره قشم به اجرای برنامه می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی فستیوال «کاوان»، حیدو هدایتی، گروه لیان، گروه «بمرانی» از تاریخ ۲۵ مهر تا ۲ آبان در فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» قشم روی صحنه بروند.

ماکان اشگواری، ‌امیر صارمی، سون سول، گروه دریادلان، گروه سُنگار، گروه نخیل خوزستان از دیگر گروه‌های پرمخاطبی هستند که قرار است در این فستیوال به اجرای برنامه بپردازند.

فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در قشم از تاریخ ۲۰ مهر با اجرای گروه‌های محلی و کوچک آغاز می‌شود و از ۲۵ مهر کنسرت‌های بزرگ ۱۰۰۰ نفره در فضای باز برنامه‌ریزی شده است.

تور ستاره‌شناسی، ورکشاپ صنایع دستی، ورکشاپ خوراکی‌ها و غذاهای اصیل جنوب و تفریحات و کمپینگ با محوریت فرهنگ جزیره قشم، بازارچه دائمی صنایع دستی و خوراکی، تورهای طبیعت گردی، ورزش‌های آبی، تجلیل از چهره‌های فرهنگی و هنری جنوب ایران از دیگر بخش‌های جانبی فستیوال موسیقی و هنر است.

حمید خسروبیگی مدیر برگزاری فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در جزیره قشم است و محمد آزاد نیز به عنوان دبیر معرفی شده است که از ۲۰ مهر تا ۲ آبان برگزار می‌شود.

جدول کامل اجراها به همراه اطلاعات بلیت فروشی این فستیوال در روزهای آینده منتشر می‌شود.

