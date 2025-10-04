حجتالاسلام جعفر شانظری در آستانه برگزاری سومین همایش علامه حسنزاده آملی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که آیتالله حسنزاده آملی در ریاضیات، نجوم، منطق،حکمت و علوم گوناگون عمیقاً دارای معرفت و صاحب نظر بودند، گفت: ایشان را میتوان به عنوان شخصیتی که الگوی نسل ما قرار بگیرند معرفی شوند.
وی با اشاره به آیه الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولٰئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ، اظهر کرد: در وصف صاحبان خرد و اندیشه و تفکر، آیات متعددی نازل شده است
عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: این آیات در وصف کسانی است که در راستای توحید و معرفت توحیدی قرار میگیرند.
وی در خصوص صفات اشاره شده خردمندان در آیه مذکور، اظهار کرد: اندیشهورز کسی است که دیدگاهها و آراء متفاوت را میشنود و میان آنها از بهترینش پیروی میکند.
حجتالاسلام شانظری با بیان این که انتخاب بهترین دیدگاه مبتنی بر تفکر است، تصریح کرد: تفکر مبتنی بر شناخت، سنجش و مقایسه و ارزشگذاری است و اگر انسان این ویژگیها را داشت که مسئلهای را خوب بشناسد و به دنبالش آراء و مسائل پیرامون را به خوبی مقایسه کند و در این مقایسه ارزیابی و سنجش داشته باشد، میتواند انتخاب أحسن داشته باشد.
وی با تاکید براین که انسانهایی که به حسب تعلق و منطق و خرد بتوانند گزینش داشته باشند، مشمول هدایت الهی میگردند، بیان کرد: افرادی که مشمول هدایت الهی میگردند همان صاحبان خرد هستند.
استاد فلسفه دانشگاه اصفهان، در خصوص اینکه میتوان از آیه ذکر شده و آیات متعدد دیگر مصحف شریف نکته زیبایی که میتوان برداشت کرد این هست که مخاطب قرآن انسان و قرآن خطاب به انسان است، گفت: وصف شاخص و امتیاز انسان از سایر موجودات، توانایی برتر او در دانایی است.
وی با اشاره به سرّ برتری انسان در دانایی، اظهار کرد: سرّ این برتری در این هست که قدرت تفکر دارد و تفکر حرکت درونی است.
حجتالاسلام شانظری با بیان این که فکر خروج از مبادی به سوی مراد است، تصریح کرد: انسان کسی است که عاقل است و عاقل بودن یعنی اهل تفکر و تعقل است.
وی با اشاره به این که تفکر و تعقل به معنای قدرت انتخاب و تشخیص داشتن است، خاطر نشان کرد: هر لحظه از آفرینش و گردش آسمان و زمین نشانهای از عظمت، شوکت، قدرت و تدبیر ربالعالمین دارد.
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در خصوص این که این نشانه را افرادی میتوانند دریافت کنند که صاحبان خرد و اندیشه و تفکر هستند، گفت: صاحبان اندیشه همان ٱلَّذِینَ یَذۡکُرُونَ ٱللَّهَ قِیَٰمࣰا وَقُعُودࣰا وَعَلَیٰ جُنُوبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلࣰا سُبۡحَٰنَکَ فَقِنَا عَذَابَ ألنّار هستند.
وی افزود: منبع معارف قرآن حکمت و علم لایتناهی الهی است و علم او تنزل یافته است برای انسان چرا که انسان است که جلوه و تجلی او است.
حجتالاسلام شانظری با اشاره به صفات اولوالالباب، تصریح کرد: اولوالالباب افرادی هستند که همیشه ذاکر و هوشیارند و در مقابل صاحبان خرد غافلان هستند که بیتوجه، بی تعقل و بیتدبر هستند.
وی با تاکید بر این که وصف خردمندان یک هوشیاری است از جانب ایشان که در هر حال ذاکر خداوند و همیشه اهل تفکر و مقایسه و سنجش هستند و انتخاب أحسن ، اظهار کرد: مبنای این هوشیاری عرفان به معرفتالله است.
استاد فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان با اشاره به آیه یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ ۚ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ادامه داد: علامه ذوالفنون یکی از مصادیق بارز آیات حکیمانه است و توانست عمر خویش را با دقت و تدبر، مطالعه، تحقیق و تهذیب و تزکیه و ساختن نفس خود به این دریای لایتناهی معارف قرآنی وصل کند.
وی با بیان این که علامه حسنزاده برای رسیدن به تعالی و سعادت به تفکر و تدبر و درس و گفتگو و تبادل اندیشه تاکید داشت، تصریح کرد:ایشان همواره تاکید بر ریاضت فکری و به همراهش ریاضت فکری و عملی توصیه داشتند.
