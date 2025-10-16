  1. استانها
  2. قم
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

سیره علامه حسن‌زاده آملی پیوند عرفان با اجتماع را نشان داد

سیره علامه حسن‌زاده آملی پیوند عرفان با اجتماع را نشان داد

قم- استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه معرفت نفس نزدیک‌ترین راه به خداست افزود: سیره علامه حسن‌زاده آملی پیوند عرفان با اجتماع را نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسن رمضانی ظهر پنجشنبه در همایش ملی بزرگداشت علامه حسن‌زاده آملی که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، به ظاهر متناقض عنوان عرفان و اجتماع اشاره و اظهار کرد: اگر عرفان را در معنای اصیل آنکه همان معرفت‌الله و شناخت اسماً و صفات و تجلیات حضرت حق است درک کنیم، درمی‌یابیم که این سلوک الهی به‌هیچ‌وجه از اجتماع جدا نیست و هرگز نمی‌تواند در انزوا تحقق یابد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه معرفت نفس، مقدمه و دروازه ورود به معرفت رب است، افزود: در مسیر سیر و سلوک، شناخت نفس نه‌تنها نقطه آغاز، بلکه حلقه پیوند میان انسان و پروردگار است و از همین رهگذر، رابطه انسان با جامعه نیز معنا و قوام می‌یابد.

وی با اشاره به دیدگاه عرفا درباره سفرهای چهارگانه بیان کرد: عرفای الهی معتقدند انسان در مسیر سلوک، چهار سفر را می‌پیماید و از خلق به حق، از حق به حق بالحق، از حق به خلق بالحق و از خلق به خلق بالحق. در این چهار سفر، سالک نمی‌تواند از جامعه فاصله بگیرد یا نسبت به رشد و کمال آن بی‌تفاوت باشد، چراکه عرفان حقیقی، گریز از اجتماع نیست بلکه تزکیه و هدایت جامعه در مسیر الهی است.

این استاد حوزه علمیه قم با تبیین پیوند عرفان با اجتماع گفت: اجتماع بدون معرفت و عرفان، فاقد روح و وحدت واقعی است و چنین جمعی را نمی‌توان «اجتماع» نامید بلکه صرفاً «انضمام» است و مانند آن‌که چند برگ را با منگنه به هم پیوند دهند بی‌آنکه ارتباط حقیقی میان آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: جامعه‌ای که بر محور ایمان، معرفت و حضور انسان کامل شکل گیرد، به وحدت حقیقی دست می‌یابد و در برابر شرک، ظلم و تفرقه، استوار می‌ایستد و در چنین جامعه‌ای است که هر فرد در پرتو نور ولایت، جایگاه خویش را در منظومه عبودیت می‌یابد و اجتماع، به معنای واقعی عبداللهی می‌شود.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: معرفت‌الله همان نیروی محرکه‌ای است که پیکره جامعه را زنده نگاه می‌دارد و انسان‌ها را به سوی هدف مشترک، یعنی جهت‌الله تبارک و تعالی سوق می‌دهد و کایمان به حق تعالی است که روح اجتماع را یکپارچه و هماهنگ می‌کند.

این شاگرد برجسته علامه حسن‌زاده آملی در بخش دیگری از سخنان خود، به محورهای اصلی عرفان از منظر استاد خویش اشاره کرد و گفت: عرفان اسلامی بر سه محور بنیادین استوار است، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی و در میان این سه محور، انسان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به معرفت‌الله، شناخت نفس و حقیقت وجود انسان است.

وی ادامه داد: هر کس در مسیر معرفت نفس گام بردارد، در حقیقت در مسیر کشف اسماً و صفات الهی حرکت می‌کند، زیرا شناخت خویشتن مقدمه شناخت پروردگار است و این همان مسیری است که علامه حسن‌زاده آملی در آثار و سیره عملی خود به زیبایی تبیین کرده‌اند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: عرفان اجتماعی، نه تنها امری ممکن بلکه ضرورتی برای حیات معنوی جامعه اسلامی است و جامعه‌ای که به حقیقت معرفت دست یافته باشد، در برابر هجمه‌های فکری، اخلاقی و فرهنگی پایدار می‌ماند و همچون بنیانی مرصوص در مسیر الهی استوار می‌گردد.

کد خبر 6624436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها