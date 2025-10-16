به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی بعدازظهر پنجشنبه در همایش ملی بزرگداشت علامه حسن‌زاده آملی گفت: من افتخار داشتم بخشی از کتاب اشارات را در محضر ایشان تلمذ کنم و درس هیئت را طی سه سال ایام تعطیلات نزدشان حضور یابم و به این جهت ایشان حقّ بزرگی بر گردن من دارد.



وی افزود: درس علامه حسن‌زاده آملی صرفاً به تبیین نظریات فلسفی محدود نبود، بلکه در هر بحث حکمی و فلسفی با قرآن و روایات ائمه علیهم‌السلام تقویت می‌شد و این وجه از جامعیت سخن علامه، در جلسات درس به روشنی هویدا بود.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر تسلط بی‌نظیر علامه بر کتب مختلف فلسفی، تفسیری، حدیثی گفت: گاه از بحارالانوار نکاتی را بیان می‌کردند که بسیاری از محدثان و فقها به آن التفات نداشته‌اند.



وی تصریح کرد: علامه حسن‌زاده آملی در سراسر عمر، ممتد به مطالعه، تأمل و تألیف پرداخته و عمر خود را به بهترین صورت صرف کرده است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) همچنین به خاطره‌ای جالب از پرسش خود درباره تفسیر قرآن اشاره کرد: روزگاری از ایشان پرسیدم برای تفسیر قرآن کدام کتاب را توصیه می‌کنید؟ پاسخ دادند: مجمع البیان را نگاه کنید و در محضر استاد بحث کنید و خود ایشان گفته بود دو دوره این اثر را از ابتدا تا انتها نزد استاد خوانده است و این نشان‌دهنده عشق عمیق ایشان به کلام الهی است.



آیت‌الله فاضل لنکرانی مفهوم «العلم ودیعه الله» را به عنوان مبنای معرفتی مطرح و تأکید کرد: علم نزد ائمه علیهم‌السلام است و کسانی که علمی را از غیر آنان فرا گیرند، اگرچه گاهی به مفاهیم و اصطلاحات رسیده باشند، راه کج رفته‌اند.



وی افزود: علامه حسن‌زاده در تحلیل مباحث عقلی، فلسفی و کلامی، همواره به ریشه‌های قرآنی و روایی مراجعه می‌کرد.



وی سپس به گوشه‌ای از مباحث فقهی و کلامی علامه حسن زاده درباره اراده و قدرت الهی اشاره کرد و گفت: علامه با بهره‌گیری از روایات معتبر و استدلال عقلی بر وجود اراده و قدرت ازلی خداوند تأکید می‌کردند و برخی مباحث پیچیده را به شیوایی بیان می‌کردند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی خاطره‌ای از گفت‌وگو درباره رؤیت هلال نقل کرد و گفت: در یکی از سال‌ها بین قم و تهران در موضوع رؤیت هلال اختلاف شد، چند مرجع قم اعلام کردند فردا عید است، ولی دفتر رهبری اعلام کرد خیر، پس از چند روز من خدمت علامه رفتم و از ایشان پرسیدم اگر محاسبات آسمانی نشان دهد ماه دیده نشده، اما دو شاهد عادل شهادت دهند ماه رؤیت شده است، نظرشان چیست؟ ایشان گفتند: به شهادت آن دو شاهد عمل می‌کنم و این نشان‌دهنده التزام ایشان به ظواهر شرع و رعایت چارچوب فقه است.



آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان خطاب به دست‌اندرکاران مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خواستار انجام پژوهش‌های جدید روی نوآوری‌های علمی علامه در قرآن و روایات شد و اظهار امید کرد؛ آثار ایشان در سطوح حوزه و جامعه بیشتر شناخته شوند.



وی ضمن دعا برای علو درجات روح علامه و تأکید بر اینکه رحلت ایشان خلأی بزرگ در حوزه‌های علمیه پدید آورده است، افزود: مباحث و روایات بسیاری هست که فهم آن‌ها مستلزم برهان‌های فلسفی محکم است و این امر مسئولیتی بر دوش حوزه‌ها می‌گذارد.