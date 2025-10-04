به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح شنبه در حاشیه افتتاح یک پروژه در شهرستان گرمسار با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، بیان داشت: واحد بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین در گرمسار به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این واحد ظرفیت خوبی را در اشتغال فراهم کرده است، افزود: ۸۰ نفر مستقیم و ۲۰۰ نفر غیر مستقیم در این واحد مشغول کار شدند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این واحد ظرفیت بسته بندی ۵۰ هزار تن به صورت سالانه را پر گرمسار دارد، ابراز داشت: این موضوع می تواند در ایجاد رونق اقتصادی منطقه و استان اثر گذار باشد.

قاسمی با بیان اینکه این واحد بسته بندی با سرمایه گذاری بخش خصوصی قابلیت صادرات نیز دارد، تصریح کرد: ارزآوری ۱۰ میلیون دلاری در این خصوص پیش بینی شده است.

وی افزود: این واحد بسته بندی علاوه بر نیاز شهرستان و استان می تواند به سایر استان های دیگر نیز ارسال شود.