«شورای تأمین» مشکل ۱۵ واحد تولیدی استان سمنان را رفع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح یک واحد بسته بندی تخم مرع در گرمسار با اشاره به ضرورت فعالیت این دست کارخانه ها در راستای زنجیره تامین و تولید در استان بیان کرد: در کنار بخش خصوصی در بخش های تولیدی می توان اتفاقات خوبی را در استان مستعد سمنان رقم زد.

وی با بیان اینکه امروز عزم خوبی برای رفع مشکلات واحد های تولیدی در استان سمنان وجود دارد، برگزاری هفتگی ستاد تسهیل با حضور مدیران اجرایی و اقتصادی و حتی بانک ها و ... تلاشی برای گره گشایی از سرمایه گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است.

استاندار سمنان با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت شورای تامین استان سمنان هم در راستای رفع مشکلات و موانع تولید دست کم ۱۵ واحد ها تولیدی در استان سمنان استفاده کرده و نگذاشته ایم که مشکلات بانکی این واحد ها را گرفتار کنند.

کولیوند با بیان اینکه بخش خصوصی طبیعتاً به دنبال سود آورده های خود است و اگر تفکر دولتی به این سمت باشد که بخش خصوصی باید از سود خود بگذرد، قطعاً شکست خواهیم خورد، گفت: دولت باید در کنار تعاونی ها و بخش خصوصی و ... باشد.

گفتنی است این واحد با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی راه اندازی شده و ظرفیت آن ۱۵۰ تن تخم مرغ و تخم بلدرچین است.