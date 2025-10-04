تعقیب نامحسوس خودروی مشکوک به دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در ملکان منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی روز شنبه، با اشاره به اقدام هوشمندانه عوامل انتظامی شهرستان ملکان گفت: در پی مشاهده تردد مشکوک یک دستگاه خودروی پراید، موضوع تحت تعقیب نامحسوس پلیس قرار گرفت و پس از طی مسافتی، خودرو در ارتفاعات نزدیک شهر متوقف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ادامه مأموران مشاهده کردند سه نفر در دامنه کوه‌های اطراف شهرستان در حال حفاری غیرمجاز با استفاده از دستگاه فلزیاب هستند که بلافاصله با هوشیاری و به‌کارگیری اصل غافل‌گیری، هر سه نفر در حین اقدام به حفاری دستگیر شدند.

او افزود: همچنین در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب با مارک مشخص از متهمان کشف و ضبط و به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

زینالی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری یا فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند.