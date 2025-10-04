  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

تعقیب نامحسوس خودروی مشکوک به دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در ملکان منجر شد

تعقیب نامحسوس خودروی مشکوک به دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در ملکان منجر شد

تبریز- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۳ نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در شهرستان ملکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی روز شنبه، با اشاره به اقدام هوشمندانه عوامل انتظامی شهرستان ملکان گفت: در پی مشاهده تردد مشکوک یک دستگاه خودروی پراید، موضوع تحت تعقیب نامحسوس پلیس قرار گرفت و پس از طی مسافتی، خودرو در ارتفاعات نزدیک شهر متوقف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ادامه مأموران مشاهده کردند سه نفر در دامنه کوه‌های اطراف شهرستان در حال حفاری غیرمجاز با استفاده از دستگاه فلزیاب هستند که بلافاصله با هوشیاری و به‌کارگیری اصل غافل‌گیری، هر سه نفر در حین اقدام به حفاری دستگیر شدند.

او افزود: همچنین در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب با مارک مشخص از متهمان کشف و ضبط و به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

زینالی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری یا فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، مراتب را به یگان حفاظت اطلاع دهند.

کد خبر 6610917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها