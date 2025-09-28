  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در میانه

کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری یک متهم در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز یکشنبه با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مبنی بر اینکه فردی قصد انتقال مواد مخدر را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با بررسی های دقیق و لازم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی عامل توزیع مواد مخدر شده و متهم را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو متهم مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6605200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها