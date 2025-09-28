کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز یکشنبه با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مبنی بر اینکه فردی قصد انتقال مواد مخدر را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با بررسی های دقیق و لازم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی عامل توزیع مواد مخدر شده و متهم را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو متهم مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.