سرهنگ فارسی: سارق مطب پزشکان در دام پلیس مراغه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت از مطب و دفتر دندانپزشکی در سطح شهرستان مراغه، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در تحقیقات اولیه و بررسی های میدانی خود، رد پای سارق غیر بومی و سابقه داری را در ارتکاب این جرم کشف کردند.

سرهنگ فارسی از شناسایی کامل متهم و هماهنگی های لازم برای دستگیری وی خبر داد و گفت: مجرم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در یک مسافرخانه در سطح شهر به دام افتاد.

این مقام انتظامی با بیان این که مقادیری قابل توجهی اموال مسروقه شامل: انواع وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی به ارزش ۶ میلیارد ریال از این سارق کشف شد؛ گفت: متهم در بازجویی ها به ۸ فقره سرقت از مطب و دفاتر پزشکی و دندانپزشکی و همچنین منازل و اماکن خصوصی اعتراف کرد.