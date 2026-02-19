۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

کشف دستگاه فلزیاب غیرمجاز و کوزه های تاریخی در بخش کندوان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز و دو عدد کوزه تاریخی توسط مأموران پاسگاه ترک بخش کندوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فرد یا افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز در حوزه استحفاظی پاسگاه ترک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی هدفمند، موفق شدند یک نفر را در این رابطه شناسایی و در بازرسی به‌عمل‌آمده، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز و دو عدد کوزه کشف و ضبط کنن.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه برابر نظریه کارشناسی اداره میراث فرهنگی قدمت کوزه مکشوفه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ سال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد

سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه حفاری غیرمجاز و صیانت از آثار تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند

