سرهنگ نعمتی: درگیری مالک ساختمان با کارگر در تبریز منجر به قتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل ماموران کلانتری ۲۰ پرواز به محل اعزام می شوند.

این مقام انتظامی افزود؛ ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که مالک ساختمان که جهت تحوبل ساختمان خود به محل آمده بود با کارگر حاضر در ساختمان درگیر و متاسفانه در اثر درگیری کارگر ساختمانی به زمین افتاده و به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه، قاتل بلافاصله در محل دستگیر و به کلانتری انتقال داده شده است از شهروندان خواست در صورت داشتن اختلاف و یا هر مشکل دیگر خونسرد بوده و از هرگونه درگیری و نزاع که منجر به پشیمانی می شود جلوگیری کنند.