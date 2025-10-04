اقدامات ویژه شهرداری منطقه ۱۱ برای کودکان کار همزمان با فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه قرارگاه اجتماعی منطقه ۱۱ تهران برگزار شد. این جلسه با هدف ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت محلات کم برخوردار، برگزار شد و علاوه بر شهردار منطقه ۱۱، معاون حمایت‌های سازمان خدمات اجتماعی و رفاهی، معاون کمیته امداد، سرپرست بهزیستی و اعضای قرارگاه حضور داشتند.

ابلاغ طرح دوفوریتی ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی محوریت اصلی این جلسه بود و مفاد این طرح و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین چالش‌ها و راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت اجتماعی منطقه مطرح و بررسی شد.

مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران و رئیس قرارگاه اجتماعی منطقه در این جلسه صحبت کرد و گفت: ستون فقرات این طرح، شهرداران نواحی خواهد بود. بر این اساس، گشت‌های حامی شهر، نیروهای شهربان، معبربان‌های نواحی چهارگانه و یگان حفاظت منطقه باید به ساماندهی ۵ گروه آسیب‌دیدگان اجتماعی که مشخص شده‌اند، مبادرت می‌ورزند.

وی با تاکید بر اینکه منطقه ۱۱ از مناطق کم برخوردار محسوب می‌شود، گفت: زیرساخت‌های خوبی در منطقه وجود دارد و ارتباطات بین مساجد، آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات بسیار مطلوب است.

قمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و سرما و سردشدن هوا باید توجه بسیار زیادی به موضوع کارتن‌خواب‌ها داشته باشیم. علاوه براین، موضوع کودکان کار را داریم که تبدیل به یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی در منطقه شده است. مفاد این طرح برای رسیدگی به این گروه‌ها بسیار خوب است.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری جلسات ماهانه به صورت مستمر تأکید کرد.

براساس مفاد مصوب شده در این جلسه، مقرر شد حمایت از مددجویان کم برخوردار (مددجویان کمیته امداد) در دستور کار قرار گرفته و آنهایی که دارای دانش‌آموز هستند، به اداره آموزش شهروندی معرفی شوند تا از تخفیف یا بخشودگی هزینه‌های تحصیلی بهره‌مند شوند. همچنین بسته‌های لوازم‌التحریر و سایر خدمات آموزشی به آن‌ها اهدا خواهد شد.

همچنین بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به استقرار مددسرای سیار (اتوبوس خواب) با همکاری ناحیه ۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید نظریه کارشناسی، اتوبوس خواب در موقعیت مناسب مستقر خواهد شد.

علاوه بر این، مقرر شد شناسنامه اجتماعی سلامت و آموزش شهروندی محلات کم برخوردار توسط ادارات خدمات اجتماعی سلامت و آموزش شهروندی تهیه شده و به روز رسانی شود. استمرار اجرای طرح «حامی گشت» توسط یگان اجراییات منطقه از دیگر مفاد مورد تصویب این جلسه بود. ضمنا مقرر شد گشت‌های خودرویی و موتوری توسط عوامل و یگان‌های کلانتری در حوزه استحفاظی مربوطه افزایش پیدا کند.

جلسات قرارگاه اجتماعی منطقه، از این پس به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و همزمان با آن، جلسات قرارگاه نواحی با محوریت محلات کم برخوردار برگزار می‌شود.