200 خانواده بیجاری در مسابقه کتابخوانی زندگی در پرتوی قرآن شرکت کردند

حجت الاسلام جلیل مختاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقه کتابخوانی زندگی در پرتوی قرآن در طی چند مرحله برگزار می شود که در اولین مرحله اجرای آن بیش از 200 خانواده بیجاری شرکت کردند.

وی در ادامه به اهداف برگزاری این مسابقه اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این مسابقه ترویج فرهنگ کتابخوانی دینی بین خانواده ها و آشنایی آن ها با مسائل دینی و قرآنی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار به موضوعات این مسابقه اشاره کرد و ادامه داد: خانواده، نماز و خانه بهشتی از جمله موضوعات این کتاب هاست که در مرحله نخست مسابقه این موضوعات توزیع شده است.

حجت الاسلام مختاری نیا یادآور شد: انتظار می رود با اجرای چنین طرح هایی بتوانیم گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ ناب محمدی در جامعه برداریم.

وی در پایان با اشاره به استقبال مناسب مردم بیجار برای حضور در برنامه های قرآنی و دینی گفت: انتظار می رود که تبلیغات اسلامی بتواند با برگزاری چنین برنامه های زمینه را برای توسعه فعالیت های قرآنی و دینی در شهرستان بیجار فراهم کند.