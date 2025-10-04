امیر محمد پور در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دعوت «سیدمحمد مولوی» نایب رییس کمیسیون آموزش و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و به نیابت از مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهرستان آبادان سفر کردم تا یک بررسی میدانی از آخرین وضعیت این کانون‌ها داشته باشیم.

وی افزود: ظرف مدت چند ماه آینده یک مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اروندکنار فعال می‌شود؛ در حال تأمین فضای موقت هستیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توضیح داد: مقرر شد با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اروندکنار زمینی برای احداث یک مرکز در این شهر اختصاص یابد.

محمد پور ادامه داد: پس از طی کردن فرآیند قانونی و اخذ مجوز توسط مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، اقدامات اداری انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: برای شادب‌سازی و بهسازی مرکز منیوحی برنامه‌ریزی کردیم و سریعاً اجرا می‌شود.