امیر محمد پور در حاشیه بازدید از ظرفیتهای آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دعوت «سیدمحمد مولوی» نایب رییس کمیسیون آموزش و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و به نیابت از مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شهرستان آبادان سفر کردم تا یک بررسی میدانی از آخرین وضعیت این کانونها داشته باشیم.
وی افزود: ظرف مدت چند ماه آینده یک مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اروندکنار فعال میشود؛ در حال تأمین فضای موقت هستیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توضیح داد: مقرر شد با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اروندکنار زمینی برای احداث یک مرکز در این شهر اختصاص یابد.
محمد پور ادامه داد: پس از طی کردن فرآیند قانونی و اخذ مجوز توسط مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، اقدامات اداری انجام میشود.
وی عنوان کرد: برای شادبسازی و بهسازی مرکز منیوحی برنامهریزی کردیم و سریعاً اجرا میشود.
