به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، تریلی تئاتر سیار کانون کشور با سرپرستی میثم میثاقی قرار است در یک هفته حضور خود در استان خوزستان نمایش «آش سنگ» به نویسندگی و کارگردانی زهرا مریدی را برای کودکان و نوجوانان و هموم مردم ۱۴ شهر استان به روی صحنه ببرد.

تریلی سیار کانون که امروز بعدازظهر از مسیر استان بوشهر وارد خوزستان خواهد شد در اولین اجرای خود ساعت ۱۰ صبح فردا ۱۶ دی‌ماه با همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و آموزش پرورش شهرستان هندیجان نمایش «آش سنگ» را در شهرک باهنر، پشت آتش‌نشانی اجرا خواهد کرد.

در بعدازظهر همین روز تریلی سیار کانون با همکاری فرمانداری هندیجان و بخشداری چم خلف با حضور در شهر زهره ساعت ۱۵ در محوطه روبروی حسینیه این شهر این نمایش را به روی صحنه خواهد برد.

۱۷ دی‌ماه در دومین روز حضور تریلی تئاتر سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در استان خوزستان ساعت ۱۰ صبح در شهرستان ماهشهر، پایانه درون شهری ۲۲ بهمن، مقابل میدان امام، نمایش آش سنگ‌کاری از مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی برای عموم اجرا می‌کند.

تریلی نمایش سیار کانون همچنین در بعدازظهر ۱۷ دی‌ماه با حضور در شهر بندر امام با همکاری شهرداری، شورای شهر و نیروی انتظامی این شهر ساعت ۱۵ در پارک شهر، روبه روی اداره دارایی به اجرای نمایش خواهد پرداخت.

نمایش «آش سنگ» که در آن زهرا مریدی، محسن قصری، امیرمحمد انصافی، زهره قاسمی و باران ستوده ایفای نقش می‌کنند در قالب تریلی تئاتر سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور تا روز ۲۲ دی‌ماه در استان خوزستان حضور دارد و علاوه بر شهرهای هندیجان، زهره، ماهشهر و بندر امام در اروندکنار، منیوحی، شادگان، ملاثانی، حمیدیه، سوسنگرد، بستان، هویزه، شوشتر و گتوند به اجرای نمایش خواهد پرداخت.