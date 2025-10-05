سقوط ۳۰ درصدی قیمت‌ مسکن در شمیرانات و پردیس؛نرخ ها در ورامین ثابت است

خبرگزاری مهر، گروه استانها -امیرماهان محمدی یکتا: خردادماه سال جاری کشورمان شاهد یکی از شدیدترین درگیریهای نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی بود که از آن به عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد میشود، این درگیری که از ۲۳ خرداد آغاز شد و تا ۲ تیر ادامه یافت، این رویداد برخی از بخش های اقتصادی کشور از جمله مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است، که پیش از این نیز با رکود تورمی دست و پنجه نرم میکرد.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، بازار مسکن استان تهران در حالتی از رکود قرار داشت، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران حدود ۸۵ میلیون تومان بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به دلیل تحریمها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، رشد چندانی نداشت.
کاهش تقاضای نسبی در بازار مسکن اطراف تهران
شهرستانهای اطراف تهران، به عنوان گزینههای ارزانتر برای ساکنان پایتخت، شاهد تقاضای نسبی بودند، برای مثال، در پردیس و دماوند، قیمتها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع نوسان داشت. اما جنگ، این بازار را به شوک فرو برد.
حملات به مناطق شمالی تهران مانند شمیرانات و نیاوران، رکود قیمت در این مناطق را افزایش داد و منجر به مهاجرت موقت برخی افراد به مناطق حاشیهای و شمالی کشور شد، این مهاجرتها، فشار بر زیرساختهای شهرستانها را افزایش داد و بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد.
بر اساس گزارشهای خبری، شاخص قیمت پیشنهادی آپارتمانها در استان تهران پس از جنگ، حدود ۸.۵ درصد کاهش یافت که شدیدترین افت ماهانه در دهه اخیر است، این کاهش بیشتر در مناطق شمالی و شرقی استان تهران مشهود بود.
از دلایل این رکود و افت قیمت می توان به افزایش عرضه و فروش، اختلال در نقل و انتقال پول و ابهام نسبت به آینده و افزایش عرضه توسط مالکان و اقدام برای فروش فوری برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، به ویژه در مناطق لوکس نام برد.
با این حال، در برخی شهرستانهای جنوبی مانند ورامین و قرچک، تغییرات کمتر بود و حتی ثبات نسبی مشاهده می شود، این مناطق کمتر آسیب دیدند و تغییرات قیمت ملایمتر بود.
ورامین، پیشوا و قرچک کمتر شاهد تبعات جنگ و ریزش قیمت مسکن بود
در ورامین و قرچک، قیمتها حدود ۵-۱۰ درصد کاهش داشت، یک مشاور املاک در ورامین به خبرنگار مهر گفت: اینجا کمتر تحت تاثیر جنگ و تبعات آن بود، اما رکود کلی اقتصاد قیمتها رو پایین آورد، آپارتمانهای قدیمی ۲۰ درصد ارزانتر شدند، مردم میگویند، با این تورم و بیکاری، نمیتوانند خانه بخرند.
در شهرستانهای شمالی و شرقی در فیروزکوه، دماوند، پردیس، و شمیرانات به دلیل نزدیکی به تهران و طبیعت کوهستانی، پیش از جنگ محبوب بودند. اما پس از جنگ، قیمتها ریزش قابل توجهی داشت. در شمیرانات و مناطق شمالی تهران قیمت آپارتمانها تا ۳۰ درصد کاهش یافت.
در پردیس، خرید و فروش به شدت کاهش یافت و قیمتها با شهریور ۱۴۰۳ همسطح شد، مشاوران املاک گزارش میدهند که بخر و بفروشها از بازار خارج شدهاند، یک مشاور املاک در پردیس به خبرنگار مهر گفت: قبل از جنگ، پردیس به عنوان گزینه ارزان برای تهرانیها رونق داشت. اما حالا تقاضا صفر شده است.
احمدی گفت: یک آپارتمان ۸۰ متری که قبلاً چهار میلیارد تومان بود، حالا به ۳.۲ میلیارد رسیده و حتی اجارهها هم افت کرده چون مهاجران افغان و اتباع غیرمجاز به کشور خود بازگشتند.
وی اضافه کرد: سرمایهگذاران و دلالان مسکن نیز تمایل چندانی برای خرید مسکن ندارند و با توجه به جذابیت بازارهای طلا و دلار، احتمال افت بیشتر قیمت مسکن وجود دارد.
خریداران صبر کردند، چون فکر می کنند، قیمت ها بیشتر می ریزد
یک شهروند در دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما به دماوند آمدیم تا از تهران دور باشیم، اما حالا قیمتها ریخته و فروشندهها زیاد شدند، همه خریداران صبر کردند، چون فکر میکنند، قیمت ها بیشتر می ریزد.
اما در ری، به دلیل نزدیکی به تهران، افت بیشتری (۱۵ درصد) مشاهده می شود، محمدی که شهروند ری است، به خبرنگار مهر گفت: ری نزدیک به تهران است و قیمتها افت کرده، اما من منتظرم ببینم در نهایت چه میشود و بعد از آن به خرید یا فروش فکر کنم.
در شهرستانهای غرب و جنوب غربی اعم از اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان، شهرقدس، ملارد، شهریار به عنوان کمربند غربی و جنوبی تهران، شاهد ثبات نسبی بودند، اما کاهش تقاضا منجر به افت ۱۰-۱۵ درصدی شد.
یک مشاور املاک در شهریار در تشریح شرایط موجود در این مناطق به خبرنگار مهر گفت: پس از جنگ، میزان خریدها بالا نرفت، اما شاهد افزایش فروشنده ها بودیم، حالا قیمت آپارتمانها ۱۵ درصد پایین آمده چون فروشندهها میخواهند سریع بفروشند و دلیل آن هم به نظر من بیثباتی دلار است.
یک شهروند ملاردی که قصد فروش آپارتمان خود را داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من میخواستم آپارتمانم را بفروشم، اما قیمتها خیلی کاهشی است و فعلا سرمایهشون رو به سوی طلا یا دلار میبرند و به سوی مسکن نمی آیند.
