تبعات زیست محیطی و اجتماعی بلند مرتبه سازی در مازندران مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در حاشیه شورای برنامه‌ریزی استان، از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی افزایش طبقات پروژه‌های ساختمانی از ۸ به ۲۶ طبقه هشدار داد و بر لزوم رعایت ضوابط زیربنایی و مسئولیت‌های اجتماعی در این پروژه‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی و درخواست‌های متعدد برای افزایش طبقات از ۸ به ۲۶، نگرانی‌هایی در خصوص تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی این تغییرات مطرح کرد. مهدی یونسی در این جلسه تأکید کرد که این نوع پروژه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر از نظر فنی و اجتماعی هستند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

یونسی با اشاره به این‌که افزایش طبقات می‌تواند به تراکم جمعیتی، مصرف انرژی و منابع آبی تأثیر بگذارد، گفت: افزایش طبقات به این اندازه باید با دقت بیشتری بررسی شود، چراکه می‌تواند بر محیط زیست و رفاه عمومی اثرات منفی بگذارد. لازم است که تمامی جوانب آن از جمله مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای فنی و زیربنایی در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی تاکید کرد و افزود: در این پروژه‌ها باید اصول فنی و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی مانند سیستم‌های تصفیه آب خاکستری، استفاده از انرژی‌های تجدیپذیر و توجه به فضای سبز در نظر گرفته شود.»

استاندار مازندران همچنین به‌ویژه به محدودیت‌های خاص استان اشاره کرد و گفت: مازندران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و منابع طبیعی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و متوازن دارد. باید به گونه‌ای طراحی کنیم که جمعیت در این منطقه به‌طور پایدار و بهینه رشد کند.

یونسی از کارگروه زیربنایی خواست تا با توجه به ضوابط جدید تصویب‌شده، در خصوص پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی در استان تصمیمات متناسب و منطقی اتخاذ کنند.

وی تصریح کرد که رعایت اصول زیست‌محیطی و اجتماعی باید همزمان با توسعه اقتصادی در این پروژه‌ها لحاظ شود تا توسعه پایدار و متوازن در استان محقق شود.