برخورد قاطع با پیمانکاران دارای سابقه نامطلوب در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا کریم‌پور در جلسه شورای فنی استانداری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی و فنی اظهار کرد: شورای فنی استان در رسیدگی به موضوعات، ضمن توجه به ابعاد شکلی و قانونی، شرایط محتوایی و منافع عمومی پروژه‌ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های پیمانکاری افزود: در مواردی که پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای مسائل شکلی نمی‌تواند پاسخگوی منافع دستگاه اجرایی و مردم باشد و لازم است همه جوانب فنی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها به دلیل پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی، تغییر پیمانکار یا فسخ قرارداد می‌تواند تبعات مالی و اجرایی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از این رو شورای فنی تلاش می‌کند با اتخاذ رویکردی کارشناسی و در صورت امکان از طریق توافق و با حداقل خسارت، مسائل موجود را حل‌وفصل کند.

کریم‌پور همچنین بر برخورد قاطع با شرکت‌هایی که دارای سوابق نامناسب در اجرای تعهدات قراردادی هستند تأکید کرد و گفت: مواردی که تخلفات یا عملکرد نامطلوب پیمانکاران محرز باشد، با نگاه دقیق‌تر و متفاوتی در مراجع ذی‌صلاح بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات مطرح شده در شورای فنی استان بر اساس ضوابط، مستندات و مصالح عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تصمیمات شورا با هدف صیانت از حقوق دولت، حفظ منافع عمومی و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی اتخاذ می‌شود.