خلع ید بیش از ۱۰۲ هزار متر مربع از اراضی ملی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گلبینی مفرد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دوم مهرماه، یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با تمرکز ویژه بر مقابله با تخلفات در عرصه‌های ملی، موفق به اجرای احکام قضایی خلع ید و رفع تصرف بیش از ۱۰۲ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی شد. این عملیات‌ها در شهرستان‌های مراوه‌تپه، گرگان و گالیکش صورت گرفت که نشان‌دهنده جدیت نهادهای حفاظتی و قضایی در مقابله با زمین‌خواری و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با اجرای احکام قضایی قطعی، اراضی تصرف‌شده در مناطق مختلف رفع تصرف شده‌اند. این اقدامات در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حفاظت از عرصه‌های ملی، با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی به انجام رسیده است.

گلبینی مفرد اظهار کرد: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده به بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان می‌رسد؛ به‌ویژه در شهرستان مراوه‌تپه که بیش از ۷۰ هزار متر مربع از اراضی مرتعی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان و در گرگان ۲۵ هزار متر مربع از اراضی جنگلی به ارزش ۸۵ میلیارد تومان آزادسازی شده است. این ارقام نشان می‌دهد که تخلفات صورت‌گرفته صرفاً تصرف زمین نیست، بلکه ضربه‌ای سنگین به اقتصاد منابع طبیعی و درآمدهای دولتی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفات در عرصه‌های جنگلی و مرتعی علاوه بر تبعات اقتصادی، آسیب‌های جدی به اکوسیستم‌های طبیعی وارد می‌کند.

گلبینی مفرد هشدار داد: تصرفات خرد و پراکنده به‌ویژه در مناطق حساس مانند جنگل‌های حاشیه‌ای گرگان، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و پایداری منابع آب و خاک به شمار می‌رود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با اشاره به اقدامات گشت‌زنی و پایش مستمر در شهرستان‌های گنبدکاووس، کردکوی، مینودشت و دیگر نقاط استان، بر ضرورت توجه ویژه به حفاظت زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی گفت: مسئولان باید با افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی و تشویق مشارکت مردمی، زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به منابع طبیعی را فراهم کنند.

به گفته گلبینی مفرد، جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط و بازدیدهای میدانی در مناطق بحرانی استان، نشان‌دهنده رویکرد پیشگیرانه و مشارکتی این نهاد است.