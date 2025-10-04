به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی پیش از ظهر شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» که در گیلان برگزار شد، با تاکید بر نقش کلیدی تولیدکنندگان و کارآفرینان در اقتصاد کشور اظهار کرد: بدترین حالت اقتصاد زمانی است که هم رکود و هم تورم همزمان وجود داشته باشد و متأسفانه اکنون در چنین شرایطی قرار داریم.
وی با اشاره به لزوم برنامهریزی دقیق برای خروج از این وضعیت افزود: برای عبور از این شرایط باید اقدامات کارشناسی و مؤثر صورت گیرد و تولید و سرمایهگذاری در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از قوانین موجود بهجای تسهیلگری در فرآیند سرمایهگذاری و تولید، نقش مانع دارند و این موضوع موجب نادیده گرفته شدن حمایت واقعی از کارآفرینان شده است.
معصومی با بیان اینکه در برخی موارد قوانین بدون توجه به ظرفیتهای تولیدی وضع شدهاند، گفت: امروز نیازمند اصلاح قوانین ناکارآمد هستیم، نه افزودن بر شمار آنها؛ قانون باید حامی تولیدکننده و سرمایهگذار باشد.
وی با تأکید بر اهمیت جلب اعتماد بخش خصوصی، تصریح کرد: اگر میخواهیم از کارآفرینان حمایت واقعی کنیم باید صدای آنان را بشنویم و دغدغههایشان را درک کنیم، نه اینکه با قوانین سختگیرانه، مسیر فعالیتشان را سد کنیم.
عضو فراکسیون کارآفرینی مجلس با اشاره به لزوم داشتن برنامهای منسجم برای توسعه اقتصادی گفت: کشور نیازمند تصمیمگیری شفاف و حمایت عملی از تولید است و بدون برنامه و اراده جدی، رفع موانع ممکن نخواهد بود.
