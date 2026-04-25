به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی پیش از ظهر شنبه در نشست با مدیران بانکها و فعالان بخش خصوصی در ادارهکل اقتصاد و دارایی گیلان، با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اظهار کرد: همافزایی میان بخشهای مختلف میتواند مسیر توسعه را هموار سازد.
نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سالها درباره تولید و اقتصاد مقاومتی صحبت شده اما سازوکارهای لازم برای تحقق یکپارچه آن شکل نگرفته است، افزود:کاهش پراکندگی و سردرگمی در تصمیمگیریها میتواند نتایج مؤثرتری به همراه داشته باشد.
معصومی به وجود قوانین متروکه و ناکارآمد اشاره کرد گفت: یکی از محورهای مهم در مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین است.
نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی افزود:برخی مقررات نیازمند بازنگری هستند تا شرایط برای فعالیت بخش تولید و بخش خصوصی بهبود یابد.
معصومی بر ضرورت پیشبینی مشوقهای مؤثر در اصلاح قوانین بانکی تأکید کردو گفت: سرمایهگذاری در بخش خصوصی زمانی تقویت میشود که انگیزه و فرصتهای مناسب برای فعالان اقتصادی فراهم باشد.
وی اقتصاد پویا و نظام بانکی منسجم از را الزامات توسعه کشور برشمرد و افزود: مجلس با همراهی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی مسیر اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد مشوقهای لازم را دنبال میکند تا اقتصاد کشور بتواند از فضای سنتی و ناکارآمد در حوزه بانکی و پولی فاصله بگیرد.
