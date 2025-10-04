به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» که در شهرستان فومن برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: همه ما امروز اینجا جمع شدهایم تا به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم و آن این است که چگونه میتوان زمینه سرمایهگذاری در فومن را فراهم کرد؟
وی با بیان اینکه لازمه پاسخ به این سؤال، پیدا کردن مسیر صحیح سرمایهگذاری و کنار گذاشتن اختلافات است، افزود: شهرستان فومن از جمله مناطق مستعد استان گیلان است که هنوز ظرفیتهای آن بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر اینکه زندگی و رفاه اجتماعی در جهان امروز با چالشهای جدی مواجه شده است، ادامه داد: در این شرایط، کسی موفق خواهد بود که بتواند از اندیشه و وفاق برای حل مشکلات بهره بگیرد.
لقمانی با اشاره به اینکه جهان سوم هنوز نتوانسته از توان سیاسی و انسانی خود بهرهبرداری لازم را داشته باشد، گفت: عمده روابط اقتصادی ما با سایر کشورها بهصورت دوجانبه یا حداکثر سهجانبه است، در حالی که در افق بلندمدت بسیاری از دانشمندان آینده را متعلق به خاور دور میدانند.
وی افزود: اگر میخواهیم از نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده کشور بهرهمند شویم، باید با برنامهریزی اصولی و دقیق پیش برویم هیچ موفقیتی اتفاقی به دست نمیآید؛ زمانی امکانات و اعتبارات زیادی در اختیار بود، اما امروز چنین شرایطی وجود ندارد، بنابراین باید از منابع موجود بهدرستی استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید نقش سرمایهگذار را ایفا کند، گفت: دولت باید تسهیلگر باشد و با تدوین قوانین مناسب، مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را هموار سازد.
لقمانی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی منطقه خاطرنشان کرد: اگر برای مدرنسازی کارخانههای برنج و استفاده بهینه از ضایعات آن برنامهریزی شود، میتوان بر تولید ناخالص استان تأثیرگذار بود.
نظر شما