ارباب سلیمانی: تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز دیدار با مدیران کل استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، با تأکید بر اهمیت تفکر و تدبر در قرآن‌، ‌حفظ‌ آیات را زمینه‌ساز درک‌ و فهم بهتر این‌ کتاب آسمانی‌ دانست.

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌ها و آموزش‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را ‌امکان‌پذیر دانست و گفت: باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های‌ استانی و برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند و عزم جدی‌ در تربیت حافظان جز و کل قرآن تلاش کنیم.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از مدیران کل استان‌ها که ‌وظیفه‌ ارتقای فرهنگ عمومی را برعهده دارند، خواست تا در برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی قرآن، با استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت مردم، مساجد و آموزش و پرورش سهم تعیین‌شده برای تربیت حفاظ هر استان را براساس جدول پیش‌بینی شده ‌و اعلامی محقق سازند.

وی در پایان به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در اهمیت حفظ قرآن اشاره کرد و به نقل از ایشان گفت: یکی از چیزهایی که می‌تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است.