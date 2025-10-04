  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

ارباب سلیمانی: تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن امکان پذیر است

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن مکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز دیدار با مدیران کل استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، با تأکید بر اهمیت تفکر و تدبر در قرآن‌، ‌حفظ‌ آیات را زمینه‌ساز درک‌ و فهم بهتر این‌ کتاب آسمانی‌ دانست.

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌ها و آموزش‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را ‌امکان‌پذیر دانست و گفت: باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های‌ استانی و برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند و عزم جدی‌ در تربیت حافظان جز و کل قرآن تلاش کنیم.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از مدیران کل استان‌ها که ‌وظیفه‌ ارتقای فرهنگ عمومی را برعهده دارند، خواست تا در برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی قرآن، با استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت مردم، مساجد و آموزش و پرورش سهم تعیین‌شده برای تربیت حفاظ هر استان را براساس جدول پیش‌بینی شده ‌و اعلامی محقق سازند.

وی در پایان به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در اهمیت حفظ قرآن اشاره کرد و به نقل از ایشان گفت: یکی از چیزهایی که می‌تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است.

کد خبر 6611096
سیده فاطمه سادات کیایی

