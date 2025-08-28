وزیر ورزش و جوانان با خانواده شهید رضا نجفی در زنجان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان، در سفر امروز(پنج شنبه) خود به استان زنجان به منظور ارج نهادن به جانفشانی ایثارگران با خانواده شهید رضا نجفی از شهدای جنگ 12 روزه دیدار و از آن‌ها تجلیل کرد.

احمد دنیامالی در این دیدار با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: این شهدا با تقدیم جان خود برای اعتلای نظام اسلامی تلاش کردند و ما باید قدردان فداکاری‌های آنان باشیم.

وی همچنین بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و افزود: اقتدار و پیشرفت‌های کنونی کشور مرهون خون شهداست.

وزیر ورزش و جوانان همبستگی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان را مهم خواند و گفت: عزم و اراده همگانی برای توسعه استان و کشور ضروری است.

شهید رضا نجفی، فرمانده سپاه شهرستان ایجرود و یکی از شهدای ورزشکار استان زنجان، در رشته‌های مختلف ورزشی فعال بود و در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در حمله رژیم اسرائیل به فیض شهادت نائل آمد.