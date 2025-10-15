غلامرضا الهی‌سرشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو بخش گردشگری شناخته شده در شهرستان ایجرود داریم که یکی روستای خوئین و دیگری روستای گلابر است.

وی با اشاره به اینکه در گلابر سرمایه‌گذاری‌هایی انجام و زیرساخت‌های خوبی ایجاد شده و در حال تکمیل است، عنوان کرد: بهبود زیرساخت‌های گردشگری در ابعاد مختلف مثل اقامت، امنیت و سایر موارد در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شهرستان ایجرود ادامه داد: با توجه به وجود سد گلابر، ورزش‌های آبی و قایقرانی نیز پیش‌بینی شده و تحقق آن نیازمند الزاماتی بوده که در حال آماده‌سازی است.

وی با بیان اینکه شهر زیرزمینی دژمنده در خوئین مورد بی‌مهری میراث فرهنگی قرار گرفته و وزارت میراث فرهنگی باید برای ثبت جهانی آن تلاش کند، تأکید کرد: باید بهره‌برداری از این شهر زیرزمینی از طریق اعلام فراخوان به بخش خصوصی واگذار و در این شهر به روی گردشگران باز شود.

الهی‌سرشت با اشاره به اینکه روشنایی ایجاد شده در دژمنده در اثر بی‌توجهی از بین رفته است، ادامه داد: بالادست این منطقه واگذار شده و خانه‌سازی کردند و آب ناشی از آبیاری باغچه‌ها به سقف این شهر نفوذ می‌کند و در آستانه تخریب قرار گرفته است اما بهسازی این منطقه جزو اولویت‌ها است تا از دژمنده را از تخریب نجات دهیم.

وی همچنین صنایع دستی شهرستان ایجرود را باارزش توصیف کرد و گفت: تنورسازی جرو صنایع دستی گلابر است و فرش بیدگینه و گلیم‌های این شهرستان قابلیت صادرات دارد.

فرماندار ایجرود با بیان اینکه بخشی از صنایع دستی منطقه در آستانه نابودی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این هنرها معرفی نشده و با از دعوت سرمایه‌گذاران برای احیای صنایع دستی منطقه در تلاش هستیم.