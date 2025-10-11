به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه شنبه در آئین بدرقه کاروان قهرمانان اشراق استان به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور حمایت از کاروان ورزشی استان میراثی ارزشمند و ضامن موفقیتهای آینده عنوان کرد و با تأکید بر نقش حیاتی ورزش در سلامت جسم و روح جامعه، گفت: ورزش اصلیترین راه کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش تابآوری و توسعه فردی است و ورزشکاران به عنوان الگوهای سلامت و پویایی جامعه شناخته میشوند.
فرماندار زنجان افزود: هدف اصلی ورزش قهرمانی ترویج اخلاق و منش پهلوانی است؛ ارزشهایی چون احترام، فروتنی در پیروزی و سعهصدر در شکست که قهرمانی را جاودانه میکند.
وی همچنین به سابقه درخشان استان زنجان در عرصه ورزش اشاره کرد و گفت: این استان با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، شایستگی خود را در پرورش استعدادهای برتر به اثبات رسانده است.
کاظمی یادآور شد: مدالآوری ورزشکاران زنجانی در رقابتهای مختلف همواره مایه افتخار بوده و کاروان ورزشی استان میراثی گرانبهاست که حمایت از آن، موفقیتهای آینده را تضمین میکند.
وی بر اهمیت حمایت همهجانبه در سطح شهرستان و استان تأکید کرد و گفت: تعمیر زیرساختهای استاندارد، تخصیص منابع لازم برای اردوها، تأمین تجهیزات و پشتیبانی معنوی و اداری از قهرمانان در زمان مسابقات از اولویتهای مدیریتی است.
فرماندار زنجان افزود: فرمانداران و مسئولان شهرستان با حضور خود، حمایت کامل خود را از ورزشکاران اعلام کردهاند و اهمیت موفقیت ورزش استان را نشان میدهند.
نظر شما