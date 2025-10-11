  1. استانها
فرماندار زنجان: حمایت از کاروان ورزشی تضمین موفقیت‌های آینده است

زنجان- فرماندار زنجان با بیان اینکه حمایت از کاروان ورزشی تضمین موفقیت‌های آینده است، گفت: مدال‌آوری ورزشکاران زنجانی در رقابت‌های مختلف همواره مایه افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه شنبه در آئین بدرقه کاروان قهرمانان اشراق استان به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور حمایت از کاروان ورزشی استان میراثی ارزشمند و ضامن موفقیت‌های آینده عنوان کرد و با تأکید بر نقش حیاتی ورزش در سلامت جسم و روح جامعه، گفت: ورزش اصلی‌ترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش تاب‌آوری و توسعه فردی است و ورزشکاران به عنوان الگوهای سلامت و پویایی جامعه شناخته می‌شوند.

فرماندار زنجان افزود: هدف اصلی ورزش قهرمانی ترویج اخلاق و منش پهلوانی است؛ ارزش‌هایی چون احترام، فروتنی در پیروزی و سعه‌صدر در شکست که قهرمانی را جاودانه می‌کند.

وی همچنین به سابقه درخشان استان زنجان در عرصه ورزش اشاره کرد و گفت: این استان با میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی، شایستگی خود را در پرورش استعدادهای برتر به اثبات رسانده است.

کاظمی یادآور شد: مدال‌آوری ورزشکاران زنجانی در رقابت‌های مختلف همواره مایه افتخار بوده و کاروان ورزشی استان میراثی گران‌بهاست که حمایت از آن، موفقیت‌های آینده را تضمین می‌کند.

وی بر اهمیت حمایت همه‌جانبه در سطح شهرستان و استان تأکید کرد و گفت: تعمیر زیرساخت‌های استاندارد، تخصیص منابع لازم برای اردوها، تأمین تجهیزات و پشتیبانی معنوی و اداری از قهرمانان در زمان مسابقات از اولویت‌های مدیریتی است.

فرماندار زنجان افزود: فرمانداران و مسئولان شهرستان با حضور خود، حمایت کامل خود را از ورزشکاران اعلام کرده‌اند و اهمیت موفقیت ورزش استان را نشان می‌دهند.

