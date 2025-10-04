مجتهدزاده: رواج سبک زندگی غرب تهدیدی جدی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مجتهدزاده در نشست تخصصی تبلیغ دین که با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در حوزه علمیه خواهران بابل برگزار شد، به تحلیل آسیب‌های رواج سبک زندگی غربی در جامعه پرداخت.

وی هشدار داد: این سبک زندگی، که بر افراط در لذت‌جویی و فردگرایی تأکید دارد، هدف اصلی‌اش تضعیف پیوندهای خانوادگی و ایمانی است. مجتهدزاده همچنین افزود که این تهاجم فرهنگی، با استفاده از ابزارهایی مانند رسانه‌ها و الگوهای فریبنده، سعی دارد تا بنیان‌های اجتماعی و معنوی جامعه اسلامی را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد که مقابله با این چالش‌ها نیازمند بازگشت به اصول و آموزه‌های اسلامی است که در قالب سبک زندگی ایرانی-اسلامی به انسان آرامش درونی و جامعه ثبات می‌بخشد.

حجت الاسلام مجتهدزاده به آسیب‌های ناشی از رواج سبک زندگی غربی در جامعه پرداخت و با اشاره به این که چنین سبکی ترویج‌دهنده افراط در لذت‌جویی و فردگرایی است، افزود: این سبک زندگی با تضعیف ارزش‌های خانوادگی و ایمانی، به دنبال سست کردن پیوندهای اجتماعی است.

وی توضیح داد: هدف اصلی این تهاجم فرهنگی، ایجاد فاصله میان افراد و ارزش‌های دینی است تا زمینه برای تسلط فرهنگی و اجتماعی دشمنان فراهم شود.

مجتهدزاده با تأکید بر خطرات این سبک زندگی، ادامه داد: یکی از پیامدهای جدی رواج این فرهنگ، کاهش تاب‌آوری افراد در برابر مشکلات اجتماعی و خانوادگی است.

وی گفت: این سبک زندگی به تضعیف نهاد خانواده و نهادهای دینی منجر می‌شود و باعث می‌شود افراد نتوانند در برابر بحران‌های زندگی، مقاومتی از خود نشان دهند.

در ادامه، این کارشناس دینی بر لزوم مقابله جدی با این تهدیدات تأکید کرد و افزود: مردم باید با آگاهی از اهداف دشمنان، در برابر این تهاجمات فرهنگی ایستادگی کنند و با ترویج اصول اسلامی و ایرانی، سبک زندگی دینی را به عنوان راهی برای آرامش و ثبات در زندگی فردی و اجتماعی انتخاب کنند.

حجت الاسلام مجتهدزاده همچنین اشاره کرد: دشمنان، به ویژه قدرت‌های استکباری همچون آمریکا و صهیونیسم، به دنبال تغییر هویت فرهنگی جوامع اسلامی هستند تا به این ترتیب جامعه ایران را از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر ظلم و فساد محروم کنند.

وی در این زمینه افزود: دشمن از ابزارهایی همچون جنگ نرم، رسانه‌های فریبنده، و ترویج فساد به دنبال استحاله فرهنگ ایرانی-اسلامی است تا اراده مقاومت مردم را سست کند.

وی در پایان سخنانش، به مبلغین، به ویژه خواهران مبلغ که در خط مقدم تربیت نسل آینده و حفظ بنیان خانواده نقش دارند، توصیه کرد که باید با شناخت دقیق ابعاد این تهاجم فرهنگی، در جبهه ترویج سبک زندگی دینی و مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن قرار بگیرند.