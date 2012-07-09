دشمن شناسی بزرگترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی است/ لزوم احیای ارزشهای دفاع مقدس

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشمن با حرفها، سخنان زیبا و فریبنده اما بی باطن و بی مغز افراد را فریب می دهد، بر ضرورت روشن و آشکار کردن افکار و اعتقادات صحیح و باورهای اصیل در مقابل مفاسد، انحرافات و اشتباهات دشمنان برای مردم به ویژه نوجوانان و جوانان تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ و ارزشهای اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: راهبرد دشمنان تضعیف هویت ملی، ارزشهای دین، اندیشه های اخلاقی، تربیت اجتماعی، خانوادگی و فردی نسل جوان جامعه است که باید هوشیار بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: با معرفی اسلام و ارزشهای اسلامی به مردم و افراد جامعه می توان آنان را از هجوم فرهنگ بیگانه مصون داشته و پایه های دین مردم را مقاوم و آنها را مستعد دفاع از دین، باورها و ارزشهای جامعه خود کرد.

وی افزود: با توجه به شرایطی که دشمنان به عناوین گوناگون در صدد بیگانه ساختن جوانان و نوجوانان با هویت اسلامی و ملی شان هستند باید با اجرای برنامه های مختلف مردم و جوانان را با ارزشهای شکل دهنده فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی و ارزشهای که باعث شد، شهدا و رزمندگان اسلام با این روحیه و تفکر افتخارات بی بدیلی در دوران دفاع مقدس بیافرینند آشنا کرد.

ایمانی با اشاره به اینکه تنها راه مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مسلح کردن جوانان به سلاح ایمان و تکیه آنان برفرهنگ غنی ایرانی و اسلامی به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهارداشت: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار همان ترویج فرهنگ عاشوراست.

وی یادآورشد: بنا بر رهنمودهای مقام معظم رهبری دشمنان نظام اسلامی درحال ناتوی فرهنگی و جنگ نرم به تحریف ارزشها و آرمانهای ملی و دینی پرداخته اند از اینرو باید به تجهیز اندیشه جوانان برای مقابله با این تهاجم بود.