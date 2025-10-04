«گرمسار و آرادان» پیشتاز تولید مرغ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در همایش گرامیداشت هفته دامپزشکی و تجلیل از فعالان عرصه دامپزشکی و صنایع وابسته شهرستان های گرمسار و آرادان ضمن اشاره به اهمیت کار دامپزشکان در تامین امنیت غذایی کشورمان بیان کرد: مردم و کمتر در جریان اهمیت کار دامپزشکان نیستند در حالی که این قشر در کشور ما که دائم در معرض تهدید و چشم طمع خیلی از مستکبران، تجاوزکاران و کافران قرار دارد، بحث امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه دامپزشکی گرمسار یکی از قدیمی ترین مجهزترین و پر پر فارغ التحصیل ترین دانشکده های دامپزشکی کشور است ، افزود: برای استفاده از ظرفیت هایی که وجود دارد باید برنامه ریزی کرد.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس همچنین با بیان اینکه این حوزه انتخابیه در تولید داروهای دامی و فراورده های مرتبط با دام و طیور نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد، ابراز کرد: در بحث تولید مرغ گرمسار و آرادان رتبه برتر استان سمنان را دارند و هدفگذرای ما رسیدن به این رتبه در گوشت قرمز هم بود.

عربی همچنین عشایر منطقه را به عنوان یکی از ظرفیت های مهم تولید گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: در منطقه گرمسار و آرادان عشایر زیادی وجود دارند که در تولید گوشت نقش ویژه ای دارند اما نیاز بود که در زمینه فرآوری و بسته بندی تخم مرغ اقدامی صورت گیرد که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح یک واحد صنعتی در شهرستان بودیم.

به گزارش مهر، قبل از این مراسم یک کارخانه بسته بندی تخم مرغ با 50 میلیارد تومان اعتبار در گرمسار افتتاح شد.