به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در پایان مراسم روز دامپزشک بر اهمیت نقش عشایر در تولید و دفاع از کشور تاکید کرد و گفت: عشایر ما مانند گلبول‌های سفید کشور عمل می‌کنند؛ همیشه در تاریخ در کنار نیروهای نظامی، زحمت کشیده و جان داده‌اند.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر درباره تغییر ساختار سازمان عشایری و دامپزشکی، اظهار کرد: به عنوان نماینده مردم و عضوی از خانواده عشایر، با هرگونه تصمیمی که بدون مشورت با خود عشایر گرفته شود، مخالفم و پیگیری لازم را آغاز کرده‌ام.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمی‌توانیم بدون دخالت و نظر مستقیم عشایر، تصمیماتی اتخاذ کنیم که امنیت روانی و جایگاه آنها را تحت تأثیر قرار دهد. نقش فعالان و کارشناسان این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عربی به اهمیت نقش فعالان بخش دارویی دامپزشکی اشاره کرد و تاکید کرد: شرکت‌های تولید داروهای دامی کشور، ظرفیت بزرگی برای توسعه دارند و لازم است با حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، این ظرفیت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.