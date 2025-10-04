به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح شنبه در مراسم افتتاح واحد بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین در گرمسار با بیان اینکه ۱۱ کشور همسایه مقصد صادرات تخم مرغ ایران است، ابراز داشت: همین موضوع نشانگر کیفیت مطلوب تخم مرغ ایران است.

وی با بیان اینکه کمبودی به لحاظ تخم مرغ در کشور وجود ندارد، افزود: طی هشت ماهه گذشته ۳۰ درصد مازاد بر نیاز داخل تخم مرغ تولید و بسته بندی شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه راه اندازی واحدهای نوین بسته بندی راهی برای بازار پسند کردن تخم مرغ ایران در بازار جهانی است، ابراز داشت: اکنون با راه اندازی این واحد در گرمسار این خط در مسیر مطلوب پیش می رود.

رفیعی پور با بیان اینکه استانداردهای دقیق بهداشتی در تخم مرغ به دقت رعایت می شود، تصریح کرد: خوشبختانه امروز به مرز خوبی در خودکفایی زنجیره تولید رسیدیم.

وی با بیان اینکه نبود واحدهای بسته بندی عوامل ناپایداری تولید را رقم می زد، افزود: این واحدها استمرار تولید و مصون سازی بخش کشاورزی در برابر نوسانات بازار جهانی را رقم می زند.