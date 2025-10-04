به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانههای سیار بهعنوان یکی از بازوهای فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، نقش مهمی در گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن دسترسی برابر به کتاب و برنامههای فرهنگی دارند. مأموریت کتابخانههای سیار، رساندن خدمات کتابخانهای به مناطقی است که امکان راهاندازی کتابخانه ثابت در آنها وجود ندارد. این کتابخانهها با حضور در روستاها و سکونتگاههای کوچک، امکان امانت کتاب، اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری کارگاههای آموزشی را برای اهالی فراهم میکنند؛ خدماتی که بهویژه برای کودکان و نوجوانانی که کمتر به امکانات فرهنگی دسترسی دارند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند در افزایش سرانه مطالعه و تقویت پیوندهای اجتماعی نقشآفرین باشد.
در حال حاضر ۶۷ دستگاه کتابخانه سیار در کشور به بهرهبرداری رسیده که از این تعداد، ۶۲ دستگاه فعال بوده و بهطور مستمر در حال خدمترسانی هستند و ۵ دستگاه دیگر نیز پس از طی مراحل دریافت مجوز تردد و انجام تغییر کاربری، بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ناوگان سیار بیش از ۱۰ درصد از نقاط خدمت نهاد را پوشش میدهد و فرصتی تازه برای ترویج کتابخوانی در روستاها و مناطق کمبرخوردار ایجاد کرده است.
در همین راستا، شصتودومین کتابخانه سیار نهاد در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ و همزمان با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راهاندازی شد. این کتابخانه پس از انجام مراحل فنی و تغییر کاربری خودرو، از ابتدای شهریورماه فعالیت خود را در شهرستان اسدآباد آغاز کرده و اکنون بهطور مستمر در مسیر خدمترسانی فرهنگی قرار دارد. کتابخانه سیار اسدآباد، تاکنون در روستاهای حسامآباد، وندرآباد، لکلک و موسیآباد مستقر شده و علاوه بر خدمات امانت کتاب، با اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری کارگاههای آموزشی، مورد استقبال چشمگیر اهالی بهویژه کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.
گزارش عملکرد شهریورماه نشان میدهد این کتابخانه موفق به ثبت ۱۳۲ مورد امانت کتاب، ۶۲ مورد بازگشت، ۷۵ عنوان کتاب جدید و جذب ۸۴ عضو فعال شده و همزمان چندین کارگاه فرهنگی و هنری برای مخاطبان برگزار کرده است.
تصاویر منتشرشده از این برنامهها نیز حاکی از حضور پرشور دانشآموزان و نوجوانان در فعالیتهایی همچون نقاشی، داستانخوانی و کارهای گروهی است.
نظر شما