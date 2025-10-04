  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

کتابخانه‌ای که در یک ماه رکورد امانت را شکست

شصت‌ودومین کتابخانه سیار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گزارش شهریورماه موفق به ثبت ۱۳۲ مورد امانت کتاب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه‌های سیار به‌عنوان یکی از بازوهای فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، نقش مهمی در گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن دسترسی برابر به کتاب و برنامه‌های فرهنگی دارند. مأموریت کتابخانه‌های سیار، رساندن خدمات کتابخانه‌ای به مناطقی است که امکان راه‌اندازی کتابخانه ثابت در آن‌ها وجود ندارد. این کتابخانه‌ها با حضور در روستاها و سکونتگاه‌های کوچک، امکان امانت کتاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی را برای اهالی فراهم می‌کنند؛ خدماتی که به‌ویژه برای کودکان و نوجوانانی که کمتر به امکانات فرهنگی دسترسی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در افزایش سرانه مطالعه و تقویت پیوندهای اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

در حال حاضر ۶۷ دستگاه کتابخانه سیار در کشور به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ۶۲ دستگاه فعال بوده و به‌طور مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند و ۵ دستگاه دیگر نیز پس از طی مراحل دریافت مجوز تردد و انجام تغییر کاربری، به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ناوگان سیار بیش از ۱۰ درصد از نقاط خدمت نهاد را پوشش می‌دهد و فرصتی تازه برای ترویج کتابخوانی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار ایجاد کرده است.

در همین راستا، شصت‌ودومین کتابخانه سیار نهاد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شد. این کتابخانه پس از انجام مراحل فنی و تغییر کاربری خودرو، از ابتدای شهریورماه فعالیت خود را در شهرستان اسدآباد آغاز کرده و اکنون به‌طور مستمر در مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی قرار دارد. کتابخانه سیار اسدآباد، تاکنون در روستاهای حسام‌آباد، وندرآباد، لک‌لک و موسی‌آباد مستقر شده و علاوه بر خدمات امانت کتاب، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مورد استقبال چشمگیر اهالی به‌ویژه کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.

گزارش عملکرد شهریورماه نشان می‌دهد این کتابخانه موفق به ثبت ۱۳۲ مورد امانت کتاب، ۶۲ مورد بازگشت، ۷۵ عنوان کتاب جدید و جذب ۸۴ عضو فعال شده و همزمان چندین کارگاه فرهنگی و هنری برای مخاطبان برگزار کرده است.

تصاویر منتشرشده از این برنامه‌ها نیز حاکی از حضور پرشور دانش‌آموزان و نوجوانان در فعالیت‌هایی همچون نقاشی، داستان‌خوانی و کارهای گروهی است.

کد خبر 6611161
زینب رازدشت تازکند

