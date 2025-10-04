جاری شدن سیل در بلغارستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، تونی تودوروف، معاون وزیر کشور، تأیید کرد که جسد از زیرزمین هتلی در روستای تفریحی النیت، جایی که آب‌های سیل چندین خودرو را نیز به دریا کشاند، کشف شده است. امواج شدید مانع از تلاش‌های امدادرسانی شد.

بارش شدید باران چندین شهرداری ساحلی را قطع کرد و باعث تعطیلی مدارس و هشدار به ساکنان برای ماندن در خانه یا رفتن به زمین‌های مرتفع شد. در تساروو، از جمله مناطقی که بیشترین آسیب را دیده است، ۲۲۵ میلی‌متر باران ثبت شد، در حالی که در روستای مجاور ایزگرو بیش از ۴۱۰ میلی‌متر باران بارید.

در جای دیگر، باران و تگرگ در شمال غربی باعث افتادن درختان و اختلال در تأمین برق در شهرداری تران شد. آب و هوای بسیار بد همچنین بخش‌هایی از بزرگراه هموس که صوفیه را به شمال بلغارستان و بزرگراه تراکیا را به جنوب متصل می‌کند، مسدود کرد.

موسسه ملی هواشناسی و هیدرولوژی اعلام کرد که سامانه توفان تا پایان روز شنبه فروکش خواهد کرد و انتظار می‌رود شرایط آب و هوایی بهبود یابد.