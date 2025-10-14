  1. ورزش
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

پیروزی نماینده بدمینتون ایران مقابل حریف ایرلندی در مسابقات جهانی

امیرعلی احمدلو موفق شد با برتری مقابل حریف ایرلندی به دور بعد مسابقات بدمینتون جوانان جهان هند صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی یونکس سانرایز بدمینتون جوانان جهان BWF ۲۰۲۵ به میزبانی کشور هند در حال برگزاری است و امیرعلی احمدلو به عنوان نماینده بدمینتون ایران در این رقابت‌ها حضور دارد.

احمدلو که با رنکینگ ۷۶ جوانان جهان در این مسابقات شرکت کرده در نخستین دیدار خود برابر نماینده‌ای از ایرلند قرار گرفت و با پیروزی در دو ست پیاپی موفق شد به مرحله بعدی صعود کند.

بخش انفرادی این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر) در سطح یک جهانی برگزار می‌شود و در مجموع ۴۲۹ بازیکن از کشورهای مختلف جهان در این رویداد حضور دارند.

در این دوره برترین بازیکنان رده‌بندی جهانی جوانان از رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰ و بالاتر نیز شرکت کرده‌اند تا یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین رویدادهای بدمینتون جوانان رقم بخورد.

