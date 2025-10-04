به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سیامین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴، پس از بررسی، تعیین رتبه و اعطای مدال در شورای برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شده است.
دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۵ میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.
نفرات اول تا پانزدهم مرحله نهائی سیامین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ که اسامی آنان در سایت مرکز المپیاد اعلام شده و در زمان ثبتنام حائز شرایط بوده و تحصیلات خود را در دوره کارشناسی به اتمام رساندهاند، به منظور استفاده از آئیننامههای پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، لازم است از تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفینامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند.
یادآوری می شود جهت صدور معرفینامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.
متقاضیانی که در مرحله نهائی آزمون شرکت کرده و نتایج آنان اعلام شده است، در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد به برگه های آزمون خود را دارند، میتوانند از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ درخواست خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال کنند.
