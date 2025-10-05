درخشش نمایندگان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم درالمپیاد علمی دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مرحله نهایی سی امین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته الهیات و معارف، با کسب ۱۸ رتبه برتر، افتخار آفرینی کردند و در این مرحله رتبه دوم و مدال نقره رشته الهیات و معارف ، به همراه هفده رتبه برتر دیگر از سوی این افراد کسب شد.

اسامی نفرات برتر دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم در مرحله نهایی سی امین المپیاد علمی دانشجویی کشور به شرح زیر است.

معصومه احمدی رتبه دوم(مدال نقره) از دانشکده علوم قرآنی قم

مریم جاویدی رتبه چهارم از دانشکده علوم قرآنی شیراز

سید ساجد هاشمی رتبه ششم از دانشکده علوم قرآنی میید

زهره رضایی رتبه هفتم از دانشکده علوم قرآنی شیراز

زهرا منصوری رتبه هشتم از دانشکده علوم قرآنی اصفهان

زینب رضایی نامقی رتبه نهم از دانشکده علوم قرآنی مشهد

مریم جانعلی پور رتبه دهم از دانشکده علوم قرآنی آمل

زینب حیدرزاده رتبه هفدهم از دانشکده علوم قرآنی خوی

فاطمه کلب خانی رتبه هجدهم از دانشکده علوم قرآنی مراغه

زهرا سادات اکرمی رتبه بیست و یکم از دانشکده علوم قرآنی قم

ریحانه مسجد جامعی رتبه بیست و دوم از دانشکده علوم قرآنی تهران

ابوالفضل امیدواری بیست و پنجم از دانشکده علوم قرآنی شیراز

امیرحسین کاظمی رتبه بیست و ششم از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

الهه سادات رحمتی رتبه بیست و هشتم از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

کوثر رحمتی فر رتبه سی یکم از دانشکده علوم قرآنی آمل

فاطمه مهرابی رتبه سی و دوم از دانشکده علوم قرآنی شیراز

سیده شایسته زمانی رتبه سی و چهارم از دانشکده علوم قرآنی تهران

ملیکا کاملی نیا رتبه سی و نهم از دانشکده علوم قرآنی خوی