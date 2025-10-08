معاون رییس‌ جمهور در امور زنان وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، «زهرا بهروز آذر» شامگاه چهارشنبه برای انجام سفری یک‌ روزه به منظور شرکت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، وارد استان گیلان شد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، معاون رئیس‌جمهور در نخستین برنامه خود، در سی و دومین اجلاس سراسری نماز که با حضور شخصیت‌های دینی و اجرایی در رشت برگزار می‌شود، سخنرانی خواهد کرد.

همچنین دیدار با خانواده شهید حمیدرضا فلاحی، از شهدای اقتدار ۱۲ روزه اخیر، از دیگر برنامه‌های این سفر اعلام شده است.

شهید فلاحی از فرزندان سرافراز گیلان بوده و معاون رئیس‌ جمهور قرار است با پدر و مادر این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کند.

در ادامه سفر، بازدید از یک مرکز بوم‌گردی در راستای حمایت از کارآفرینی بانوان و اقتصاد خانواده در مناطق روستایی گیلان، در دستور کار زهرا به‌روزآذر قرار دارد.

همچنین، نشست تخصصی با جمعی از زنان فعال در حوزه‌های هنری، اجتماعی و سیاسی از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه معاون رئیس‌جمهور به گیلان است.

این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء جایگاه زنان در توسعه استان برگزار خواهد شد.