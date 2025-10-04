شریعت: زنجیره ارزش در کشاورزی گیلان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریعت بعد از ظهر شنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در استان گیلان با اشاره به ضرورت توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست گفت: شهرستان فومن با داشتن رجال بزرگی چون حضرت آیت‌الله بهجت و طبیعت بکر، نیازمند سرمایه‌گذاری‌ای است که همسو با اعتقادات و باورهای مردم منطقه باشد.

وی ضمن بیان تجربه خود از استان یزد و مشکلات زیست‌محیطی شهر اردکان که زمانی از پولدارترین شهرهای ایران بود، افزود: آلودگی و نابودی محیط زیست این شهر نشان‌دهنده اهمیت جدی توجه به مسائل زیست‌محیطی است.

شریعت همچنین به چالش جمعیت سالمند در استان گیلان اشاره و بیان کرد: این وضعیت هم تهدید و هم فرصت است که باید با توسعه کسب‌وکارهای نوین و اقتصادی مبتنی بر شرایط موجود، از آن بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره ارزش در کشاورزی گفت: گیلان و شهرستان فومن در تولید محصولات کشاورزی سرآمد هستند، اما ضعف در بازاریابی، بسته‌بندی و صادرات باعث شده نتوانیم به جایگاه واقعی برسیم. به عنوان مثال، کوچه هومن به عنوان یک برند محلی ظرفیت بسیار بالایی دارد که باید بهتر معرفی شود.

معاون موسسه کار و تأمین اجتماعی در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه گیلان و شعبه آن در شهرستان فومن اشاره کرد و افزود: سرمایه‌های انسانی و فناوری باید در توسعه اقتصادی منطقه به‌کار گرفته شود در زمینه گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی فرصت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید با همکاری دانشگاه، فرمانداری و امام جمعه به منصه ظهور برسد.

شریعت بر نقش رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح در فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: با استفاده از تمام ظرفیت‌های استان و همکاری نهادها، می‌توان شهرستان فومن را به جایگاهی شایسته و توسعه‌یافته رساند.